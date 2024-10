Entreprenariat et Emploi: La Der/Fj octroie 4,1 milliards de F Cfa aux jeunes et femmes de Sédhiou

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La région de Sédhiou n’a pas été zappée dans le cadre des financements dégagés par la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) pour appuyer les porteurs de projet. En effet, au cours du Comité régional de développement (Crd) co-présidé avec le gouverneur de la région, Diadia Dia, Aïda Mbodj a présenté les résultats remarquables de la DER/FJ dans cette localité. «Les données présentées démontrent l’impact de cette stratégie dans la Zone du Sud.

Il s’agit d’un investissement global de 4,1 milliards F Cfa au profit des entrepreneurs de Sédhiou ; de plus de 7562 bénéficiaires directs, dont 62% de femmes, soulignant notre engagement pour l’autonomisation économique féminine ; de plus de 15 963 crédits octroyés, reflétant notre approche de microfinancement adaptée aux réalités locales ; d’une couverture de toutes les communes de la région, preuve concrète de notre engagement pour l’équité territoriale ; d’un soutien marqué au secteur agricole, pilier de l’économie locale », a-t-elle fait savoir.

Pour Aïda Mbodj, ces résultats illustrent notre engagement concret dans une démarche d’accompagnement de toutes les régions du Sénégal. «Notre présence à Sédhiou, dans le cadre de cette Caravane de l’entrepreneuriat, témoigne de cette volonté d’être au plus près des acteurs locaux et de leurs besoins spécifiques.

Ces résultats démontrent l’efficacité de notre approche territorialisée. En étant plus proche du terrain, nous sommes en mesure de mieux comprendre et répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire, assurant ainsi un accompagnement plus pertinent et équitable», a-t-elle dit. A l’en croire, «notre objectif est de continuer à renforcer cette présence locale, à affiner nos interventions en fonction des réalités de chaque région, et à assurer un suivi rapproché des projets financés.

Cette démarche nous permettra de maximiser l’impact de nos actions sur le développement économique local et d’assurer une croissance inclusive et durable dans la région de Sédhiou, comme dans l’ensemble du pays».