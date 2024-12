Environnement : L’ANACIM fait d’importantes annonces pour les prochaines heures

Partager Facebook

La région de Dakar et d’autres parties de la Grande Côte se préparent à affronter un temps qui sera occupée par des vents violents. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), a fait des annonces avertissant que la Grande Côte, notamment la zone de Saint-Louis, pourrait être frappée par un phénomène météorologique susceptible de provoquer des accidents en mer.

Des rafales sont prévus explique Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM. Selon lui, une différence de pression atmosphérique marquée entre deux centres d’action, une dépression d’un côté et un anticyclone de l’autre. « Ces deux centres d’action sont opposés, poursuit-il. Plus ils se rapprochent, plus la différence de pression entre eux devient importante. C’est comme si, d’un côté, on avait une pression plus basse et, de l’autre, une pression plus élevée. À la frontière de ces zones, l’air est accéléré pour tenter de rétablir l’équilibre, ce qui génère des vents forts. »

Cette différence de pression est responsable de l’intensification soudaine des courants d’air, créant des rafales qui peuvent devenir redoutables. Cependant, selon le prévisionniste, ces vents sont généralement de courte durée, sauf lorsqu’ils accompagnent des perturbations plus sévères, telles que des tempêtes maritimes ou des cyclones. Mais il est possible qu’ils reviennent le surlendemain ou à une autre date ultérieure », précise-t-il.

L’alerte concerne la bande allant de Saint-Louis à Dakar, mais Cheikh Ahmed Tidiane Camara précise que la force des vents sera plus marquée en mer.