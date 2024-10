Equipe Nationale de Football: Pape THIAW et Teddy PELLERIN aux commandes, Mayacine en appoint

On prend les mêmes et on continue ! Après le départ, à la surprise générale de Aliou Cissé, à la tête de la sélection nationale de football du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de confier les rênes de l’équipe au tandem, Pape Bouna Thiaw, ci-devant coach adjoint des Lions et le préparateur physique, le Français Teddy Georges Gérard Pellerin. « Nous avons pris la décision de poursuivre avec le staff qui était déjà en place pour les quatre prochains matches. Il n’y a aucune raison de changer. Nous avons appelé tout le monde et tout le monde est d’accord à poursuivre le travail déjà entamé avec Aliou Cissé », confie à Sud Quotidien, une source fédérale qui a préféré garder l’anonymat. Et d’ajouter : « après la fin des qualifications, nous allons apprécier la situation ».

Pour rappel, après le Sénégal a déjà connu de tels scénarios. Le dernier en date, c’était avec Feu Joseph Koto. Accompagné de Karim Séga Diouf, il a remporté deux matchs contre le Maroc (1-0) et le Liberia (3-1) et fait match nul à Kampala contre l’Ouganda (1-1). De tels résultats avaient plaidé pour sa titularisation par le comité d’urgence de la FSF, le 15 juin 2012, au poste de sélectionneur national pour un contrat de deux ans avec l’obligation de prendre part à la demi-finale de la CAN 2013. Malheureusement, les Lions ne verront pas cette compétition basculée en année impaire avec une première édition en Afrique du Sud, remportée par le Nigeria. Ils seront éliminés par les Eléphants de Côte d’Ivoire (4-2 à Abidjan et 2-0 au stade Léopold Sedar Senghor). Avec les douloureux événements du match Sénégal-Côte d’Ivoire du 13 octobre, disputé dans le cadre des barrages retour qualificatifs à la CAN-2013, match interrompu à la 74e minute à la suite d’incidents (feux allumés dans les gradins, jets de divers projectiles en direction du terrain par des supporteurs sénégalais mécontents) le stade LSS sera suspendu par la CAF, les Lions condamnés à l’errance et Joseph Koto renvoyé.

CISSÉ À SES ANCIENS COLLABORATEURS : «CETTE DÉCISION NE CONCERNE QUE MOI»

D’autres confidences parvenues à Sud Quotidien soutiennent que le désormais ex-sélectionneur national a, pour sa part, pris la décision de l’Etat avec beaucoup de philosophie. « Écoutez, comme tout le monde, Aliou (Cissé) a été surpris par la brutalité de la décision. Mais, c’est un professionnel. D’ailleurs, il a fait savoir à ses anciens collaborateurs que la décision ne concerne que lui. Par conséquent, ces derniers devraient poursuivre le travail déjà commencé », confient nos sources.

MAYACINE MAR, L’INOXYDABLE, EN APPOINT

Aux côtés de Pape Bouna Thiaw et Teddy Georges Gérard Pellerin, il y aura Mayacine Mar. Le directeur technique national (71 ans) viendra à appoint pour leur apporter main forte. «Maya (Magasine Mar) sera sur le banc », précisent nos interlocuteurs. Nommé Directeur technique national suite à la bérézina de Bata en Guinée-Équatoriale, lors de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2012, cet ancien Professeur à l’Institut supérieur d’éducation physique et des sports (INSEPS) a eu à diriger à plusieurs reprises des sélections nationales de football. Notamment la sélection nationale A.

Il a commencé comme coach adjoint de Mama Sow alors sélectionneur des U-20 en 1989. Il retourne ensuite en Allemagne pour renforcer ses capacités jusqu’en 1992. Retour au bercail en 1994, il se voit confier la sélection U-20 et décroche une qualification à Kaduna lors de la CAN de la même catégorie en 1995. Maya comme l’appellent affectueusement les proches, devient coach adjoint de Amsatou Fall en 1998 pour une courte durée.

De 1999 à 2000, il reprend la sélection Espoirs et remporte la coupe Amicar Cabral en 2002. Il enchaine avec le tournoi de l’UFOA sous la présidence de Feu El Hadji Malick Sy Souris en 2002. Bruno Metsu le choisit comme superviseur des adversaires du Sénégal. Guy Stephan le confirme. Entre 2006 et 2007, Mayacine Mar, reprend la sélection des U20 avec la Génération de Idrissa Gana Gueye et autre Kara Mbodji pendant plusieurs années jusqu’à la CAN U-23 qualificative aux Jeux olympiques de Londres 2012. Il ne manquera que le match barrage face à Oman. Pendant plus de 35 ans au service du football, Mayacine Mar trouve encore des ressources pour servir son pays.