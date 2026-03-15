Escroquerie foncière : Habib Niang dans de beaux draps

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D’après des sources de Seneweb, Habib Niang aurait vendu un terrain situé sur la VDN, à Guédiawaye, pour la somme de 60 millions de francs CFA. Mais l’acquéreur aurait constaté tardivement que les documents relatifs à sa nouvelle parcelle étaient falsifiés.

Le commerçant a alors saisi la justice pour réclamer le remboursement de son argent. Le suspect aurait indiqué être disposé à restituer les fonds.

La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a placé en garde à vue Habib Niang pour escroquerie foncière, sur instruction du procureur Saliou Dicko. Le responsable politique de Thiès est sous le coup d’une plainte déposée par un commerçant.

Le membre de Benno Bokk Yakaar, Habib Niang, sera présenté lundi prochain au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, sauf changement de programme.