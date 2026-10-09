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États-Unis : après deux mois de détention, la basketteuse Aminata Seck recouvre la liberté

9 octobre 2026 Rewmi.com

 

Selon une information de l’Associated Press (AP), la basketteuse sénégalaise Aminata Seck, qui évolue dans l’équipe de l’Université d’État du Kentucky, a été libérée après deux mois de détention par les services d’immigration américains (ICE).

 

Âgée de 26 ans et originaire de Dakar, la joueuse avait été interpellée le 7 août dernier à l’aéroport de Louisville alors qu’elle s’apprêtait à voyager avec son équipe pour un tournoi.

 

Lors d’une audience, un juge a accordé à l’athlète une caution de 2 500 dollars, estimant « qu’elle ne représentait pas un danger pour la communauté ni un risque de fuite », d’après son avocat principal. Le magistrat a également statué qu’elle pouvait poursuivre ses études pour obtenir son diplôme, tout en la félicitant « pour ses réussites scolaires et sportives ».

 

Alors que les autorités américaines invoquaient une violation des lois sur l’immigration suite à un défaut de comparution, la défense a rappelé que Seck n’avait « pas reçu l’avis de la procédure antérieure ».

 

Figure sportive reconnue, la pivot de 1,93 m s’est illustrée sur les parquets universitaires américains, inscrivant en moyenne 11,7 points et 7,3 rebonds la saison dernière. Récompensée par la troisième équipe type ainsi que par le prestigieux prix académique « SIAC Elite 16 », Aminata Seck peut désormais reprendre sa double carrière d’étudiante et de sportive aux États-Unis.

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