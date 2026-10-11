Podor : le directeur de l’hôpital de Matam meurt dans un accident après le lancement d’Octobre Rose à Ndioum

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La cérémonie officielle de lancement de la campagne Octobre Rose 2026 à Ndioum a été suivie d’un drame routier. Quelques heures après cet événement auquel ils avaient tous pris part, trois responsables d’établissements sanitaires ont été victimes d’un accident de la circulation survenu vers 21 h 20, aux environs de Pété.

Le bilan fait état d’un mort et de deux blessés. Le directeur de l’hôpital de Matam a perdu la vie dans l’accident. Son corps a été déposé à l’hôpital d’Agnam.

Le directeur de l’hôpital de Ourossogui a été grièvement blessé et évacué vers sa structure sanitaire pour y recevoir des soins. Quant au directeur de l’hôpital d’Agnam, il a été légèrement blessé.

Selon les informations communiquées , l’accident serait survenu alors que le chauffeur tentait d’éviter un animal qui se trouvait sur la chaussée.

Le véhicule transportait quatre personnes : le chauffeur et les trois responsables sanitaires. Les circonstances précises de l’accident n’ont pas été détaillées.

Ce drame survient après le lancement officiel d’Octobre Rose 2026 à Ndioum, une cérémonie consacrée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, à laquelle les trois responsables sanitaires avaient participé.