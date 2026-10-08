SICAP SA : Passation de service officielle entre Mouhamadou Moctar Magassouba et Ibrahima Barry

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Une nouvelle ère s’ouvre pour la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP SA). La cérémonie officielle de passation de service s’est déroulée ce jeudi au siège de l’institution, actant le passage de témoin entre le Directeur Général sortant, Mouhamadou Moctar Magassouba, et le nouveau Directeur Général rentrant, Ibrahima Barry.

Un bilan salué pour le Directeur Général sortant

Au cours de la cérémonie, le Directeur Général sortant, Mouhamadou Moctar Magassouba , a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs et le personnel de la SICAP SA pour leur engagement durant son mandat. Il a profité de cette tribune pour dresser un bilan des réalisations majeures et des chantiers immobiliers d’envergure menés à bien sous sa direction, visant à faciliter l’accès au logement pour les Sénégalais.

M. Magassouba a exprimé sa gratitude envers les autorités de l’État pour la confiance accordée et a formulé des vœux de plein succès à son successeur pour relever les défis futurs de l’entreprise.

Les grandes ambitions du nouveau Directeur Général Ibrahima Barry

Prenant officiellement ses fonctions, le nouveau Directeur Général, Ibrahima Barry , a exprimé sa profonde reconnaissance pour le choix porté sur sa personne pour diriger cette institution historique. Conscient des attentes importantes des populations en matière d’habitat social et de développement urbain, M. Barry a décliné ses premières priorités stratégiques.

Le nouveau patron de la SICAP SA a réaffirmé sa volonté de moderniser la gestion de la société, d’accélérer les projets en cours et d’insuffler une nouvelle dynamique pour répondre efficacement aux orientations du gouvernement en matière de logement abordable. Il a lancé un appel à la mobilisation de l’ensemble des forces vives de l’entreprise pour relever ensemble ces défis socio-économiques majeurs.

La cérémonie s’est clôturée dans une ambiance républicaine et cordiale, marquée par des échanges de documents officiels et la traditionnelle poignée de main symbolisant la continuité de l’État et de l’administration.