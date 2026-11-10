États-Unis : après la défaite de Trump aux midterms, l’Afrique et le monde retiennent leur souffle

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Les démocrates ont reconquis la Chambre et le Sénat le 3 novembre 2026. Sur le papier, Donald Trump conserve une large autonomie en politique étrangère. Dans les faits, un Congrès hostile hérite de trois leviers redoutables — le budget, les confirmations et les enquêtes — qui vont transformer le rapport de force avec l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. Analyse d’un séisme dont les effets se feront surtout sentir par petites touches, loin des grandes ruptures annoncées.

Les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès, infligeant à Donald Trump un revers qualifié d’historique .

Sur la politique africaine, les experts anticipent « un changement d’ambiance plutôt que de politique » .

En politique étrangère, la Maison-Blanche garde la main, mais perd son bouclier : plus personne au Capitole pour amortir ses décisions.

Une défaite d’une ampleur que personne n’avait anticipée

Les projections de la nuit électorale donnaient aux démocrates au moins 250 sièges à la Chambre des représentants, contre 160 au moins pour les républicains, et au moins 54 sièges au Sénat, selon le bureau électoral de CNBC . D’autres décomptes, encore provisoires mercredi après-midi, créditaient les démocrates de 228 sièges sur 435 à la Chambre et de 54 sur 100 au Sénat, deux courses restant à appeler . Les chiffres définitifs continueront d’évoluer pendant plusieurs jours.

L’ampleur géographique du basculement est le vrai signal. James Talarico a enlevé le Texas, où aucun démocrate n’avait gagné une élection à l’échelle de l’État depuis plus de trente ans ; Adam Hamilton a pris le Kansas, première victoire démocrate au Sénat dans cet État depuis 1932 ; Annie Andrews a battu Darline Graham en Caroline du Sud, une première en près de trente ans ; Susan Collins a perdu le Maine face à Troy Jackson.

Les deux chambres changent aussi de visage au sommet : Hakeem Jeffries est en passe de devenir le premier président noir de la Chambre, avec un agenda de cent jours centré sur le coût de la vie et la surveillance de l’administration. Au Sénat, Chris Coons (Delaware) devient le chef de file démocrate de la commission des Affaires étrangères, fonction quittée par Jeanne Shaheen — un détail qui, pour l’Afrique, n’en est pas un .

Les causes du vote tiennent en trois mots : inflation, corruption, guerre. Trois électeurs sur quatre jugent l’économie « pas terrible » ou « mauvaise », et huit sur dix disent que l’inflation a provoqué une difficulté financière sévère ou modérée. La moitié environ cite la corruption gouvernementale et le coût de la vie comme « cruciaux » pour leur vote, davantage que l’immigration, la guerre en Iran ou l’IA .

Donald Trump, lui, a choisi la dénégation. « Je n’étais pas sur le bulletin de vote, et si j’y avais été, nous aurions gagné haut la main ! » a-t-il écrit sur son réseau social avant même la fermeture des bureaux de vote sur la côte Ouest, promettant au passage de multiplier les vetos . Un allié de la Maison-Blanche résume le diagnostic interne : la désapprobation de la guerre en Iran, des tarifs douaniers et de la répression migratoire a formé une « tempête parfaite » en novembre .

Le paradoxe américain : un Congrès puissant, mais bridé sur le monde

C’est la nuance que les chancelleries africaines et européennes doivent intégrer. Sur le front intérieur, le président est désormais entravé. Sur le front extérieur, il conserve une latitude considérable, l’essentiel de ses décisions — de l’Iran au Venezuela — ayant été prise par décret ou par la voie exécutive. Le Congrès peut restreindre les financements et bloquer les nominations, mais il aurait du mal à empêcher chacune de ses décisions soudaines, estiment les analystes .

L’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne va plus loin : le Congrès a « moins de moyens de contraindre Trump » en politique étrangère, et les démocrates, malgré leur opposition à la guerre en Iran, ne devraient pas couper entièrement les crédits militaires pour ne pas laisser les forces américaines sans soutien en pleine opération . Le vrai levier conquis, c’est le budget : la Chambre peut retenir des fonds, le Sénat contrôle les confirmations, et les deux peuvent convoquer, auditionner, enquêter.

« Je m’attends à plus de pression là où il pense que les coûts intérieurs sont gérables », pronostique Robert Muggah, cofondateur du cabinet SecDev Group. « Cela peut signifier de nouvelles menaces commerciales contre des partenaires, ou une action militaire limitée en Amérique latine, le tout sous la bannière anti-cartels » .

Afrique : le changement d’ambiance, pas la révolution

C’est la conclusion la plus nette de la journée de mercredi, et elle est contre-intuitive. « Les pays africains auront toujours du mal » à s’inscrire à l’agenda, prévient John « JT » Tomaszewski, directeur senior pour l’Afrique du National Endowment for Democracy, citant les priorités intérieures qui vont accaparer les élus après le camouflet électoral. Il y aura en revanche « plus d’espace » pour un contrôle parlementaire des politiques de l’administration, notamment sur le démantèlement de l’USAID et le coût humain des coupes dans l’aide .

Un ancien ambassadeur américain sous Joe Biden confie au même média qu’il « aimerait voir, mais n’attend pas », un agenda démocrate plus affirmé sur l’Afrique. Et de lâcher : « Tout le monde est passé à autre chose » sur l’aide au développement traditionnelle. Un ambassadeur africain, qui a requis l’anonymat, pose la question qui fâche : comment Washington peut-il continuer à vanter sa « diplomatie commerciale » alors que les restrictions de visas frappent plus de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne ? « Comment les États-Unis peuvent-ils parler de faire du commerce avec l’Afrique quand ses chefs d’entreprise ne peuvent pas venir ? »

Du côté du continent, la réaction la plus notable est venue de Pretoria. Cyril Ramaphosa a salué mercredi un « nouvelle ère dans les relations mondiales », tout en actant une mauvaise nouvelle : l’exclusion de l’Afrique du Sud de l’AGOA au 1er janvier est « en effet un point négatif pour nous ». Sa réponse : négocier un accord bilatéral et accélérer la diversification. « Si nous sommes tristes d’avoir été retirés de l’AGOA, nos relations commerciales avec les États-Unis continuent » .

AGOA : un sursis de deux ans et un couperet à Noël 2026

Le programme de préférences commerciales qui donne accès en franchise de droits au marché américain à une trentaine de pays africains a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2028 dans la loi de prolongation budgétaire signée par Trump le 2 septembre 2026 — après une première réautorisation d’un an en février 2026, qui avait mis fin à un trou d’air de plusieurs mois . Le calendrier parlementaire est désormais le suivant : ce que les démocrates pourraient changer, c’est la nature et la durée de la prochaine mouture, en poussant à un renouvellement de long terme au-delà de cette échéance.

Mais un autre couperet est déjà tombé. Le 2 novembre, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a annoncé la sortie de l’Afrique du Sud et du Rwanda du régime AGOA à compter du 1er janvier 2027, au motif de pratiques « incompatibles » avec les critères d’éligibilité et « de menaces pour les intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis » . Pretoria, premier bénéficiaire du programme, paiera le prix d’une relation bilatérale dégradée ; Kigali, lui, est visée pour son soutien présumé aux rebelles du M23 dans l’est de la RDC, qu’il dément.

Un Congrès démocrate peut-il revenir sur cette exclusion ? Sur l’AGOA, la loi prévoit un préavis de soixante jours au Congrès avant toute radiation, mais pas de veto législatif. La marge de manœuvre est donc étroite, et dépendra surtout de la rédaction du prochain texte.

Aide : l’USAID ne sera pas ressuscitée

Ne pas compter sur les démocrates pour relever l’Agence américaine pour le développement international. La loi de février 2025 visant à protéger l’agence, portée par Sara Jacobs — désormais la démocrate la mieux placée sur le dossier Afrique à la commission des Affaires étrangères de la Chambre —, n’a jamais obtenu d’audition, malgré 66 coauteurs, tous démocrates .

Le bilan de la casse est documenté : budget de l’aide américaine amputé de 34 % en un an, programmes PEPFAR, Feed the Future, Power Africa, Prosper Africa et Young African Leaders Initiative annulés, et pour certains pays des ruptures de 50 à 80 % des approvisionnements essentiels . Les démocrates de la commission des crédits du Sénat, Patty Murray et Brian Schatz, ont fustigé les 1,3 milliard de dollars de santé mondiale et 1,2 milliard d’aide au développement brûlés en « coûts de clôture » du démantèlement de l’USAID, tandis que la GAO a jugé le Département d’État incapable de « planifier efficacement ses besoins opérationnels » après ses coupes de personnel .

La bataille se déplacera donc sur la nouvelle architecture bilatérale « America First » en matière de santé, qui verse l’argent directement aux gouvernements, en échange d’engagements d’achats américains, de partage des données médicales et de cofinancement. Vingt-cinq pays africains y ont adhéré à ce jour, dont le Kenya (1,6 milliard de dollars) et le Nigeria (2,1 milliard), tandis que la Zambie, le Zimbabwe et le Ghana ont objecté aux conditions . Le député Jimmy Panetta a déjà emmené 34 collègues réclamer la transparence sur ce mécanisme.

Visas : le sujet qui fâche vraiment

Sur ce dossier, les chiffres sont vertigineux. Au 14 janvier 2026, l’administration avait étendu des interdictions totales ou partielles de visa à 39 des 54 pays d’Afrique, dont le Nigeria, le Ghana, la RDC et toute l’Afrique du Nord ; les ressortissants de 24 pays devaient en outre déposer une caution de 15 000 dollars . En janvier, 75 élus démocrates de la Chambre avaient écrit à Marco Rubio et Kristi Noem pour dénoncer la suspension des visas d’immigrant pour les ressortissants de 75 pays . Les démocrates promettent un bras de fer, mais le visa relève du pouvoir exécutif : c’est l’un des domaines où leur nouveau pouvoir législatif se heurte le plus vite à un mur.

Minerais critiques et grands Lacs : le vrai terrain de contre-attaque

C’est ici que le Congrès dispose d’une prise réelle. Les démocrates réclament depuis août 2025 un processus « transparent et participatif » pour les négociations sur les minerais critiques avec la RDC ; cinquante-quatre d’entre eux ont réécrit en ce sens à Marco Rubio un an plus tard, exigeant « des protections exécutoires pour les droits du travail, les droits humains et l’environnement » .

Le dossier des Accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, signés en décembre 2025, devient un angle d’attaque idéal. Gregory Meeks a prévenu : « Trump ne peut pas simplement déclarer ce traité de paix un succès pour flatter son propre ego ». Le député Johnny Olszewski a déposé en mai 2026 le STABLE DRC Act, qui autorise des sanctions contre toute personne étrangère violant les accords. Le Trésor a déjà sanctionné le ministère rwandais de la Défense en octobre, et le Congrès menace d’aller plus loin en cas d’absence de progrès.

Un nom reviendra dans toutes les auditions : Massad Boulos, conseiller senior pour les affaires arabes et africaines, et beau-père de Tiffany Trump. Jamais auditionné par le Congrès, employé gouvernemental spécial donc dispensé de confirmation sénatoriale, il cumule selon ses critiques les zones grises — Libye, Émirats, Soudan — et les conflits d’intérê t .

Enfin, sur les déportations vers des pays tiers, les démocrates dénoncent un dispositif de 410 millions de dollars, « coûteux, gaspilleur et mal contrôlé » selon Shaheen, avec des accords signés avec treize pays africains et neuf autres en négociation .

International : l’échappatoire du lame-duck

Le scénario le plus probable n’est pas un Trump paralysé, mais un Trump qui se déplace. « Alors que sa marge de manœuvre intérieure se réduit, la politique étrangère pourrait devenir sa soupape d’échappement », écrit l’EUISS, rappelant que les présidents en fin de second mandat se tournent traditionnellement vers le monde pour cimenter leur héritage — le surge irakien de Bush en 2006-2008, la normalisation avec Cuba et l’accord nucléaire iranien d’Obama en 2014-2016 .

Iran. Trump a lui-même reconnu mardi soir que la guerre avait pesé dans la défaite républicaine, la hausse des prix du pétrole s’étant répercutée sur l’essence. Avant le vote, il avait refusé d’exclure une reprise majeure des opérations de combat après les élections. Cole Bucy, ancien analyste de la CIA chargé de l’Iran au Conseil de sécurité nationale, estime que l’escalade est désormais plus probable, précisément parce que le président ne redoute plus la colère des électeurs à la pompe. À l’inverse, l’expert Esfandyar Batmanghelidj juge que « le résultat énorme pour les démocrates pourrait ouvrir la voie à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran » .

Ukraine et OTAN. C’est là que le risque est le plus tangible pour les Européens. Trump a progressivement allégé les sanctions contre la Russie et réduit l’aide militaire à Kyiv contre l’avis des démocrates ; ceux-ci promettent de remettre le soutien à l’Ukraine à l’agenda, mais le veto présidentiel peut tout bloquer . Surtout, des diplomates cités par Politico redoutent que Trump ne s’en prenne à l’OTAN après sa défaite — retrait de milliers de soldats supplémentaires d’Europe, coupes dans le financement de l’Alliance — en cherchant à cimenter son héritage . L’examen de la posture des forces américaines en Europe, attendu avant la fin de l’année, pourrait servir d’instrument de rétorsion contre les capitales jugées récalcitrantes.

Commerce. Sur les tarifs, le Congrès « est sur le point de reprendre une part de contrôle à l’exécutif », note l’EUISS — encore faut-il que les démocrates s’accordent, seuls 37 % des électeurs démocrates jugeant que le prochain président devrait supprimer les tarifs sur l’UE. Jeffries a fait de leur abrogation une priorité des cent premiers jours. Ryan Hass, de Brookings, s’attend au contraire à ce que Trump « fasse preuve d’un activisme sans relâche, testant les limites extérieures de son autorité » et n’hésite pas à considérer les batailles juridiques comme « le prix de l’expansion de son pouvoir présidentiel » .

Amérique latine et Israël. Après la capture de Nicolás Maduro en janvier et un embargo pétrolier qui a poussé Cuba au bord de l’effondrement humanitaire, Trump et Marco Rubio pourraient surprendre de nouveau, le Pentagone ayant planifié plusieurs scénarios pour l’île, dont une saisie des dirigeants sur le modèle vénézuélien . Sur Israël, Hady Amr (Chatham House) anticipe des auditions sur la colonisation, un examen des ventes d’armes et un usage des crédits comme levier — sans transformation de fond de la politique américaine.

Un détail à ne pas négliger : les démocrates ont déjà lancé une bataille contre l’accord d’achat de diesel russe conclu en octobre, menaçant de poursuites les entreprises qui transportent le carburant. Ils ont aussi promis de s’opposer aux retraits de troupes d’Europe .

Ce qu’il faut retenir pour les capitales africaines

Trois choses, en réalité.

Un. Le levier n’est pas là où l’on croit. Ce n’est pas la politique africaine qui changera par une grande loi, mais par la mécanique budgétaire : les crédits du Département d’État, les conditions mises à l’aide sanitaire bilatérale, les sanctions contre Kigali, les nominations d’ambassadeurs bloquées. Les gouvernements africains qui savent travailler un rapport de forces parlementaire y gagneront ; les autres non.

Deux. Le climat se réchauffe, mais la température ne redescendra pas d’un coup. « Nous accueillerons les changements pour avoir plus de sobriété », résume l’ambassadeur africain cité par Semafor — une phrase qui dit tout de l’attente : moins d’humiliation, pas forcément plus d’argent .

Trois. Le temps presse. L’échéance AGOA de 2028, l’entrée en vigueur des exclusions sud-africaine et rwandaise au 1er janvier 2027, et la renégociation des accords de santé bilatérale constituent un calendrier de dix-huit mois dans lequel un Congrès démocrate peut peser — à condition d’avoir envie de le faire. Le signal le plus encourageant, à cet égard, est démographique : le 120e Congrès comptera un nombre record de sept élus africains de première ou deuxième génération, tous démocrates, dont l’Éthiopienne Melat Kiros, l’Égyptien Adam Hamawy et Abdul El-Sayed, premier musulman élu au Sénat .

Les marchés, eux, ont déjà tranché dans le sens inverse des craintes : les contrats à terme sur le Dow Jones ont bondi de près de 900 points, le S&P 500 de 1 %, quand Tesla chutait de 3,5 % et Trump Media de 11 % — l’électorat républicain de Wall Street ayant surtout voulu croire que Trump accepterait le résultat, ce qu’il a fait sur Fox News .

Reste l’inconnue, et elle est de taille : un président qui a perdu le Congrès, qui a promis de gouverner au veto, et qui a déjà démontré qu’il préfère déplacer un conflit plutôt que d’en perdre un. Pour l’Afrique comme pour l’Europe, les deux années qui viennent ne seront pas celles du désengagement, mais celles d’un rapport de force imprévisible — arbitré, pour la première fois depuis 2024, par un Parlement américain qui n’a plus intérêt à lui faciliter la tache.

Note de méthode : les décomptes de sièges cités sont ceux des projections publiées dans la nuit du 3 au 4 novembre 2026 ; plusieurs courses, dont l’Alaska et le Mississippi au Sénat, restaient non appelées au moment de la rédaction. Les chiffres définitifs peuvent donc varier à la marge, sans changer l’issue du scrutin.

Mamadou Seck ,specialiste en geopolitique.