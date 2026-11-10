NAUFRAGE AU LARGE DE LOMPOUL : MATAR DIÈNE APPELLE LA JEUNESSE À NE PLUS RISQUER SA VIE EN MER

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Le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, a appelé la jeunesse sénégalaise à renoncer aux traversées irrégulières de l’Atlantique, à la suite du naufrage d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration au large de Lompoul, dans le département de Kébémer.

Dans un communiqué, M. Diène a exprimé sa profonde tristesse après ce drame qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, présentant ses condoléances aux familles des victimes et sa solidarité aux populations endeuillées.

« La mer qui a nourri nos ancêtres ne doit pas devenir le tombeau de notre génération », a-t-il déclaré, dans un message particulièrement adressé aux jeunes des communautés léboues de Yoff, Ngor, Ouakam et des autres villages traditionnels de la presqu’île du Cap-Vert.

Évoquant les difficultés liées au chômage, à la précarité et au manque de perspectives, le président de l’ICDS estime que la réponse à l’émigration irrégulière passe aussi par la création d’opportunités économiques au Sénégal.

« Le Sénégal va changer, et ce changement commencera par nous-mêmes », a-t-il affirmé, invitant les jeunes à croire davantage au potentiel économique du pays et à participer activement à sa transformation.

Se présentant comme aspirant à la mairie de Dakar, Matar Diène a également décliné plusieurs orientations de son projet pour la capitale, notamment la création de centres municipaux de formation professionnelle, l’accompagnement à l’emploi, le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et l’amélioration de leur accès au financement.

Il a aussi plaidé pour la modernisation de la pêche artisanale, la valorisation des produits halieutiques et le développement d’activités économiques au profit des communautés côtières.

Le responsable politique a, par ailleurs, invité les autorités à renforcer les dispositifs de sauvetage en mer, à lutter contre les réseaux de passeurs et à mettre en œuvre des politiques plus efficaces d’insertion professionnelle.

Pour lui, la lutte contre l’émigration irrégulière ne saurait se limiter à la surveillance des côtes, mais doit également s’attaquer aux causes économiques et sociales qui poussent de nombreux jeunes à prendre la mer.

Matar Diène a enfin exhorté les parents, les chefs religieux, les autorités coutumières et les associations de jeunesse à prendre part à une mobilisation collective contre les départs clandestins.

« Ne traversons pas l’océan pour chercher l’avenir que nous pouvons construire ensemble sur notre propre terre », a-t-il lancé.