Etats-Unis: Donald Trump souffle ses 78 bougies, avec aussi des interrogations sur son âge

Donald Trump fête vendredi ses 78 ans, occasion pour les Américains d’évaluer la forme physique et mentale du candidat républicain, eux qui sont plutôt habitués à commenter celle de son rival, le président Joe Biden.

Que le milliardaire républicain ou le dirigeant démocrate l’emporte à l’élection du 5 novembre, l’un comme l’autre deviendrait alors le président américain le plus âgé à prêter serment. Mais les sondages sont clairs: les Américains sont bien plus nombreux à estimer que le président actuel est trop vieux pour un second mandat, plutôt que Donald Trump.

Joe Biden, 81 ans, montre objectivement des signes récurrents de fatigue: sa démarche est de plus en plus raide, ses moments d’égarement nombreux. Les vidéos du président américain, s’éloignant, hagard, d’un groupe de dirigeants du G7, souriant dans le vide, trébuchant, bégayant, sont d’ailleurs partagées massivement sur les réseaux sociaux.

Reste qu’au cours des derniers mois, Donald Trump a confondu le nom de plusieurs villes et dirigeants, alerté sur le fait que le monde se dirigeait vers une seconde, et non troisième, Guerre mondiale et s’est lancé dans de nombreuses tirades décousues.

Gaffes, tremblements

Jeudi, lors d’un échange à huis clos avec des élus républicains, il aurait qualifié Milwaukee, ville stratégique à bien des égards pour les élections américaines, d' »horrible » — suscitant une pluie de critiques et d’interrogations.

Ces gaffes répétées, les vidéos de lui s’agrippant à une rampe pour ne pas glisser, tremblant en buvant un verre d’eau, sont-elles autant d’illustrations concrètes d’un déclin de l’ancien président? Il est, au fond, impossible de le dire. Mais ces séquences font les choux gras de l’équipe de Joe Biden, pas mécontente de braquer, de temps en temps, les projecteurs sur l’âge de l’autre candidat.

Pour l’anniversaire de Donald Trump, le camp du président démocrate a ainsi publié vendredi un communiqué assorti d’une photo grand format et très peu flatteuse du républicain suant, les joues rouges et les traits tirés. « Joyeux anniversaire Donald. Vous êtes un escroc, un raté, un imposteur et une menace pour notre démocratie », a taclé James Singer, un porte-parole de l’équipe de campagne de Joe Biden, dans ce communiqué. « Au nom de l’Amérique, voici un cadeau, en avance, pour votre 79ème anniversaire: nous allons nous assurer que vous ne serez plus jamais président. »