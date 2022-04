Etats-Unis: Une femme étrangle à mort ses deux enfants

Aux Etats-Unis , une mère ligote ses enfants de 3 et 5 ans au lit et les étrangle à mort Les faits se sont déroulés mardi soir à Miami, en Floride (Etats-Unis).

Une femme de 41 ans a attaché les bras, les jambes et le cou de ses deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, au lit. La mère de famille a ensuite étranglé à mort les deux petits garçons à l’aide d’un ruban. Les enfants étaient liés par les chevilles, les poignets et le cou. Le bureau du médecin légiste s’efforce de déterminer la cause du décès, mais la police a déclaré qu’il s’agissait probablement d’un étranglement.

La quadragénaire a appelé la police le lendemain et leur a demandé de « venir les chercher » car elle n’en voulait plus. Les deux enfants ont été déclarés morts à l’arrivée des secours qui ont tenté de les réanimer. Odette Joassaint faisait face à d’importants problèmes financiers…

Séparé de la mère de ses enfants, le père des victimes, Frantzy Belval est en état de choc. Son ex-compagne avait obtenu la garde de sa fille et de son fils après leur séparation. Il les voyait une fois par semaine. En 2017, la suspecte avait mordu son compagnon