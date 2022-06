Etudes et découverte du monde rural: 700 étudiants en sociologie de l’Ucad à Sokone et Passy

Du 23 juin au 2 juillet 2022, les étudiants du département sociologie de l’université de Dakar vont effectuer un voyage pédagogique dans une dynamique de recherche de proximité avec les questions de développement. Les problématiques majeures qui seront au menu des études sur le terrain sont, entre autres, la gestion des déchets et du cadre de vie, le développement durable.

Après 3 ans d’absence, le département de sociologie de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) renoue avec son traditionnel voyage d’étude pour l’année académique 2021- 2022, à partir de ce jeudi 23 juin. Cette activité expérimentale, qui se tient depuis une dizaine d’années, concerne, pour la première fois, cette année, à la fois les étudiants en licence 3 et en Master. Au total, sept cent étudiants (700 étudiants) participent à ce voyage d’étude, selon Ibrahima Dia, chef Département Sociologie. “Le caractère exceptionnel de cette année est que depuis 3 ans, nous n’avons pas fait de voyage d’étude et c’est la première fois que nous avons deux promotions qui se chevauchent, avec des étudiants qui vont jusqu’en L3 ou Master sans avoir fait de voyage d’étude”, précise-t-il.

Tradition de la faculté des sciences humaines, ce voyage est dans le processus de formation du sociologue. C’est une force de jonction entre ce qu’on fait dans les amphis, les labos et ce qu’il y a comme réalité de terrain. C’est un dispositif d’apprentissage mais également de formation aux réalités locales, aux difficultés de nos communautés sur la jonction entre la théorie et la pratique.

«Initiée il y a une dizaine d’années, cette activité traduit la performance perceptible au sein de la faculté des lettres et sciences humaines et montre également que l’université n’est pas seulement entre quatre murs, elle s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des communautés”, informe Mamadou Moustapha Niang, chef des services administratifs de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, selon qui l’apprentissage ne se limite pas au cours magistral en amphis. Les étudiants vont sillonner pendant 10 jours les communes de Sokone et Passy, dans la région de Fatick.

Les problèmes de déchets et environnementaux sont au menu de ce travail de terrain qui constitue une classe pratique. « Aujourd’hui il y a tellement de problèmes au sein des collectivités, mais avec l’appui du chef de département, nous allons éclairer sur la gestion des problèmes environnementaux, analyser le contexte local des organisations sociales, la problématique des déchets”, renchérit Ibrahima Dia.

Le soutien de partenaires, dont les premiers sont issus de l’université Cheikh Anta Diop, avec le Centre d’excellence africain et le Centre agricole qui ont mobilisé des ressources, fait que la priorité est d’améliorer la gestion du cadre de vie mais également la santé, la pandémie du Covid-19 ayant révélé des ruptures majeures dans nos écosystèmes.

Rosita Mendy