Euro 2024/Demi finale: Des Oranje séduisants face à des Three Lions déterminés à aller au bout

Les Pays-Bas se préparent à affronter l’Angleterre ce mercredi lors de la demi-finale de l’Euro 2024. Les Néerlandais, déterminés à atteindre la finale, cherchent à éliminer l’Angleterre, perçue comme l’une des favorites potentielles du tournoi.

De son côté, l’Angleterre doit se racheter après des performances récentes décevantes et montrer qu’elle mérite sa place en finale. Les enjeux sont élevés pour les deux équipes, promettant un match intense et passion.

Ce mercredi 10 juillet à 19 heures au Iduna Park de Dortmund, les Pays-Bas affronteront l’Angleterre pour une place en finale du Championnat d’Europe. Les Néerlandais visent la victoire ultime, tandis que les Three Lions sont prêts à confirmer leur statut de favoris.

La sélection néerlandaise a réalisé un bon tournoi jusque là, ponctué de 3 victoires et un nul en 4 sorties, pour 7 buts marqués et 2 concédés. La qualification pour la demi-finale a été arrachée au bout du suspense contre la Turquie après avoir été menée au score, avec un match palpitant qui s’est conclu par une victoire décisive (2-1).

De son coté, l’Angleterre, un des favoris du tournoi, a montré des signes de faiblesse lors des phases précédentes avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs avec 4 buts marqués dont les deux par Jude Bellingham et 2 buts encaissés. Cependant, la sélection de la Perfide Albion reste une équipe redoutable. Les Three Lions, dirigés par Gareth Southgate, veulent prouver qu’ils méritent leur statut de favoris en atteignant la finale. Ils devront se montrer à la hauteur de l’enjeu et corriger les erreurs passées pour espérer l’emporter.

Ce match promet d’être intense et riche en émotions, avec deux équipes prêtes à tout donner pour accéder à la finale de l’Euro 2024.