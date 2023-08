Éventuelle intervention de l’armée Sénégalaise au Niger: Guy Marius Sagna prévient Macky Sall

Dans une lettre adressée au chef de l’État, Guy Marius Sagna réfute toute idée d’une intervention de l’armée sénégalaise au Niger. Le député estime que Macky Sall n’a pas les prérogatives d’envoyer l’armée au Niger au nom du peuple sénégalais sans passer par l’Assemblée nationale comme l’indique les dispositions de l’article 70 de la Constitution.

La probable intervention de l’armée sénégalaise au Niger dans le cadre d’une mission de la Cedeao n’est pas du goût de Guy Marius Sagna. Le parlementaire de Yewwi Askan Wi considère que Macky Sall agit tout seul depuis le début de la crise au Niger « Il convient de remarquer que depuis le début de cette crise, vous agissez de manière totalement solitaire. Ni dans les déclarations du ministre des affaires étrangères, ni dans vos déclarations, il n’a été constaté votre volonté d’agir dans le cadre de la Constitution. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président de la République, qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 70 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, « La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale », a-t-il rappelé.

Poursuivant son argumentaire, Guy Marius Sagna soutient que le droit de déclaration de guerre appartient exclusivement à l’Assemblée nationale et que ce serait une « violation » des lois si le président de la République venait à envoyer nos forces armées au Niger sans saisir le parlement. D’ailleurs, l’activiste invite Macky Sall à s’inspirer de son homologue nigérian qui a déjà saisi le sénat pour une éventuelle intervention de l’armée nigériane au Niger.

Pour Guy Marius Sagna, les décisions de la Cedeao ne sont pas au dessus de la loi et que cette éventuelle guerre au Niger est « inopportune ». Dans ce sillage, le parlementaire de Yewwi Askan Wi considère que la probable intervention armée de la Cedeao au Niger dans le but de rétablir l’ordre constitutionnel n’est pas « exacte ». Mais, selon lui, cette intervention vise plutôt à « pérenniser » la mainmise de la France sur l’uranium du Niger et à « consolider » la présence de l’armée française au Niger.

Pour lui, les africains n’ont pas intérêt à se battre entre eux pour le compte de la France qu’il accuse d’être derrière l’éventuel déploiement de l’armée sénégalaise, ivoirienne et autres au Niger. L’activiste termine sa lettre par inviter Macky Sall à déclarer la guerre à la pauvreté, le vol des deniers publics et les coups d’État constitutionnel.