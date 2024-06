Evolution du football Africain: Basile Boli “on ne peut pas comparer la CAN à l’Euro”

Partager Facebook

Basile Boli, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, club dont il est aujourd’hui l’ambassadeur, a accordé un entretien exclusif à Afrik-Foot.com. Le Franco-Ivoirien est revenu sur la saison difficile de l’OM, sur le début de l’Euro 2024, qu’il couvre en Allemagne en tant que consultant, et sur le sacre de la Côte d’Ivoire, son pays de naissance, à la dernière Coupe d’Afrique des nations.

La première journée de l’Euro 2024 s’est achevée et Basile Boli n’a pas manqué de faire son jugement sur les premiers matchs. Selon lui, il y a de très belles équipes mais pour lui , les favoris sont là, la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre mais ce dernier voit que la France dans l’impact, dans le don de soi, dans l’abnégation a montré un bon visage. L’Allemagne, tout en technique, tout en mouvement avec des jeunes insouciants comme Musiala et Wirtz est aussi une bonne équipe dans un autre registre. Il faudra aussi compter sur l’Espagne et l’Angleterre. Les Anglais n’ont pas produit grand-chose lors de leur premier match, mais ils ont du matos pour aller loin. Parfois, il y a des équipes, elles montent en puissance dans un tournoi. Ça sera peut-être le cas de l’Angleterre, qui sur le papier est peut-être la meilleure équipe du tournoi a t-il constaté.

Faisant le constat sur l’évolution du football africain, il déclare que tout a changé depuis. Là, c’est un nouveau football, avec 24 équipes. Je crois que nous à l’époque, c’était 8 a t-il rappelé. La règle de la passe au gardien de but qui pouvait se saisir du ballon existait encore. On ne peut pas comparer les deux époques.

Marseille avait la saison dernière un fort accent africain, avec des joueurs sénégalais, gabonais, camerounais, marocains, congolais… Allez-vous continuer de recruter africain ? sur cette question, il declare que les footballeurs africains ont toujours porté haut le flambeau de l’Olympique de Marseille. C’est ce qui fait de ce club, l’équipe des Africains. Marseille ressemble beaucoup à ce continent dans sa chaleur humaine, dans sa communion, dans la ferveur, le don de soi, l’abnégation. Abedi Pelé, Basile Boli, Drogba, Niang, Joe Bell, ces africains ont fait vibrer ce club et ses supporters. Marseille est le club des Africains. Si nous pouvons signer d’autres jeunes Africains, nous n’allons pas hésiter car l’objectif cette saison, c’est de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions confie t-il.

La saison qui vient se s’écouler fut longue et difficile, que s’est-il passé ? Une question qu’il a rapidement répondu en faisant savoir qu’ils ont fait un très bon recrutement à l’intersaison car les dirigeants avaient un projet très ambitieux d’aller titiller le PSG, malheureusement ça n’a pas fonctionné. C’est le football ! Le meilleur ne gagne pas forcément. Aujourd’hui, il faut repartir sur de nouvelles bases, avec un entraineur qui va essayer de faire vibrer le Vélodrome a t-il fait savoir.

Les supporters de l’OM qui sont sur le continent africain aussi doivent être rassurés, Marseille sera toujours leur équipe. Nous avons d’ailleurs pas mal de jeunes africains en Gambardella, un jeune Gabonais très prometteur et deux très bons jeunes Sénégalais qui commencent à taper à la porte de l’équipe première.

Maintenant comparé la CAN à l’Euro est difficile. Selon lui, La CAN reste une compétition unique qui peut rivaliser avec les autres surtout que le niveau de jeu a vraiment progressé mais on ne peut pas comparer les deux, le football en Afrique, c’est plus que du foot.