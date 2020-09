Ex-Pds: Oumar Sarr et Cie créent le Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/AS)

Oumar Sarr, Babacar Gaye et Me Amadou Sall ont désormais leur label politique. Les anciens compagnons d’Abdoulaye Wade ont définitivement tourné le dos au Parti démocratique sénégalais (Pds) pour mettre sur pied une nouvelle formation politique dénommée Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS). Ce, suite à une assemblée générale constitutive tenue le 31 août 2020.

En attendant la reconnaissance officielle par l’autorité, Babacar Gaye et Cie, dans un communiqué reçu, disent remercier « les milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui se reconnaissent déjà dans notre projet politique et qui, de fait, avec ceux qui ont pu prendre part à l’Assemblée générale constitutive, nous ont fait confiance pour les représenter ».

Le nouveau parti annonce la tenue, dans les prochains jours, d’une conférence de presse à sa permanence nationale, sise Liberté 6 extension Dakar, « pour exposer son programme fondamental, détailler le chronogramme de ses activités et présenter sa Direction nationale ». Parmi les mandataires du PLD/AS figurent : Oumar Sarr, Babacar Gaye, Mamadou Bamba Ndiaye, Mme Mbenda Ndiaye, Mme Ndèye Bakhaw Ndiongue, Maître El Hadj Amadou Sall.