Exploitation du Pétrole et du gaz: Ahmet Kavas voit “Le Sénégal deveni le Qatar d’Afrique dans 5 ans”

Le Sénégal est dans le top 5 mondial en production de zircon, qui est indispensable à la fabrication de certains produits tels que les téléphones portables, les lunettes, les télévisions… Le Sénégal exporte son phosphate vers l’Inde, la Turquie, d’une valeur de 700 millions de dollars« , a fait savoir Ahmet Kavas.

« Le Sénégal sera le Qatar d’Afrique avec le pétrole et le gaz. » C’est du moins la conviction de Ahmet Kavas. Dans un entretien avec nos confrères du « Soleil », l’ambassadeur de la Turquie au Sénégal en fin de mission, revisite les relations diplomatiques entre Ankara et Dakar, tout en mentionnant les échanges qui ont plus que doublé de 2019 à 2022.

L’ambassadeur de la Turquie en fin de mission poursuit : « j’écris régulièrement des articles sur la valeur de l’Afrique en me référant souvent au Sénégal, qui sera le Qatar d’Afrique avec le pétrole et le gaz. Dans cinq ans, on verra, tout d’un coup, le Sénégal accélérer son développement grâce au pétrole et au gaz devenus très chers.«

La force du Sénégal

Il parle des potentiels du pays de la terranga. « Le Sénégal a beaucoup de moyens dont des eaux poissonneuses. Pour tirer profit de ses ressources halieutiques, pourquoi le Sénégal n’achète pas de grands bateaux de pêche et vendre au monde entier; le poisson est devenu un produit introuvable. Le Sénégal peut aussi produire de l’énergie hydraulique et solaire, c’est un pays qui s’épanouit économiquement.« , a-t-il déclaré. Ahmed Kavas en fin de mission comme ambassadeur de la Turquie au Sénégal, est remplacé par Nur Sagman