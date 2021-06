Exploitations des jeunes: Fogny exige le départ de l’entreprise chinoise

Les entreprises BTP du Sénégal agonisent en Casamance du fait de certains lobbys qui favorisent les entreprises étrangères au détriment des entreprises locales dans le processus de passation des marchés public, en atteste le dernier différend en date entre la société sénégalaise «ECOTRA» et l’entreprise chinoise «CRSG» qui, à en croire les populations de cette partie sud pays, est en train d’exécuter de façon illégale le projet de la boucle des Kalounaye.

Une entreprise qui, à en croire nos sources judiciaire, et a été pourtant déboutée dans le procès qui l’avait opposé à la société sénégalaise «ECOTRA» par la Cour suprême de Dakar. Dans le Fogny, les populations sont furieuses. «Coutumière des faits, l’entreprise chinoise «CRSG» ne respecte aucune règle ici dans les Kalounaye. Elle exploite abusivement et de façon inhumaine les jeunes de nos villages. D’ailleurs, rares sont ceux qui réussissent à décrocher un travail chez elle », explique Malamine Diatta un habitant des Kalounaye.

Pour ce jeune ouvrier, «nous attirons les autorités sur ce comportement malsain et inhumain de cette entreprise chinoise «CRSG » qui se croit toujours dans l’ère du colonialisme. Nous ne voulons plus d’elle dans le Kalounaye. C’est la raison pour laquelle, nous lançons un appel pressant un appel au président de la république afin qu’il puisse faire partir cette entreprise chinoise de notre contré. Nous ne pouvons plus travailler avec elle.

L’entreprise sénégalaise «ECOTRA » est présente dans nos villages. C’est avec elle que nous voulons travailler. Elle a offert de nombreux emplois et de bons salaires à nos jeunes», renchérit à son tour, Ismaila Diédhiou.

Avec une croissance portée par des sociétés étrangères, les retombées sur le plan économique et social ne seront ressenties que par leur pays d’origine. Il est évident qu’une croissance qui n’est pas portée par le secteur privé national, ne bénéficie pas aux Sénégalais que nous sommes», ont conclu les populations.