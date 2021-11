Fass Geule Tapée Colobane: Baba Diop investi par « Wallu Sénégal »

Des partis politiques et mouvements se sont rassemblés samedi pour présenter la coalition Wallu Sénégal de PDS. Une occasion pour Baba Diop d’officialiser sa candidature pour la commune de Gueule Tapée Fass Colobane pour les élections locales à venir.

La grande coalition « Wallu Sénégal » composé au niveau national par des parties et mouvements politiques notamment And Jeuf, Act, Mrd, et CDs, au niveau Local (Gueule Tapée face Colobane), le parti démocratique sénégalais qui constitue la locomotive de la coalition suivi du Mouvement pour l’émergence de la République et de la Citoyenneté inter de Maître Baba Diop, Baye Sa War, le mouvement de lamine Sène, et l’Act du président Abdoul Mbaye.

Tous se sont regroupés pour une victoire de maître Baba Diop qui était en 2009 conseiller à la ville de Dakar et en même temps président de la deuxième commission de la commune. « Depuis longtemps nous étions en train de travailler pour qui mettre à la tête de notre coalition mais grâce à l’intelligence et à la hauteur, de l’esprit de dépassement des responsables qui composent la coalition, nous avons su parvenir à un consensus pour me nommer candidat pour les élections municipales. Ceci est un choix opportun et de raison car c’est pour la troisième fois que je participe à une élection municipale », martèle-t-il.

A l’en croire, depuis plus de 40ans « nous sommes dans cette commune et sur le terrain depuis plus de 20 ans accompagnés quotidiennement par la population tout en étant au chevet de leurs préoccupations. »

« Ils ont porté leurs choix sur ma modeste personne car ils savent que je suis l’homme de la situation qui peut relever le challenge qui va remplacer l’actuel maire de la commune. L’actuelle équipe municipale n’a pas pu répondre aux attentes de la population. Ce qui caractérise une gestion patrimoniale de la commune. D’ailleurs le scandale du marché de Gueule Tapée peut servir d’exemple parmi tant d’autre. Nous comptons renforcer les domaines de compétences de la commune. Ce qui doit motiver une candidature est un programme de management, d’une collectivité locale qu’il vous faut.

La gestion participative sera notre cheval de bataille dans le cadre du programme pour la gestion des collectivités car pour nous il s’agira d’une véritable révolution pour la commune. » Selon ce candidat aux locales, les populations ne sentent pas la municipalité dit-il ; « car les rentes sont accaparées par des clans et des lobbies qui gèrent leurs affaires au profit de la communauté. »

« Pour freiner ces pratiques nous avons décidé de mettre en place un véritable système qui insistera sur la gestion participative et qui révolutionnera le processus décisionnel de la commune. Nous aurons des conseillers consultatifs communale pour la jeunesse, le sport, la culture, l’environnement ainsi que tous les domaines de compétences », argue-t-il.

ASTOU MALL