Fatou Cissé Goudiaby (députée): «Nous assumons totalement la personnification outrancière du Projet autour de Sonko»

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Dans la soirée du samedi 02 mai, le Président Diomaye Faye a accordé une interview de plus de deux heures à trois journalistes de la presse nationale sénégalaise. A cette occasion, il a déclaré que le Pastef (parti au pouvoir) «a pris une trajectoire qui risque de le perdre», tout en déplorant «une personnification du Projet» autour de son Premier ministre Ousmane Sonko.

Députée du parti au pouvoir, Fatou Cissé Goudiaby a réagi à la sortie du chef de l’Etat sur ses réseaux sociaux, ce dimanche 03 mai. «Sonko a assumé d’être le gardien de la révolution, et nous patriotes assumons d’être les gardiens du gardien de la révolution. Nous assumons totalement la personnification outrancière du Projet autour du président Sonko, car un projet doit être incarné, autrement il est une idée dans un tiroir», a écrit la députée.

En poursuivant, la parlementaire s’est néanmoins réjouie de voir que Diomaye Faye, qu’elle considère comme «un traite», s’est «finalement assumé» à travers «son mépris manifeste vis-à-vis de du Parti (Pastef) qui l’a fait exister» et son «je-m’en-foutisme à l’égard» à Sonko.

«Les sénégalais ne sont pas choqués de ce qui se dit sur vous, mais plutôt de votre attitude vis-à-vis de celui qui vous a porté au pouvoir. Notre force de résilience nous oblige à faire focus, même face à un complexé qui passe de l’ombre à la lumière, même face à un traitre qui détient le pouvoir», a-t-elle conclu, avant de rappeler que le parti est en ordre de bataille pour faire de Sonko le futur président en 2029.