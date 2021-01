Faux billets: 2 millions d’euros saisis aux Mamelles

Joli coup de filet de la Dic. Des faux billets estimés à 2 millions d’euros, soit 1,3 milliard Fcfa ont été saisis à la Cité Mbackiyou Faye aux Mamelles. Les faux billets étaient composés de coupures de 50 et 100 euros.

Le présumé cerveau, un Ivoirien, M. B. et ses complices (deux Sénégalais D.G.B. et M. D et un Mauritanien B. A) ont été arrêtés. Ils seront probablement déférés au parquet aujourd’hui mardi.

Une perquisition sur les lieux a permis de saisir une machine de décompte de billets, des séchoirs, des rouleaux élastiques, des gants latex, des paquets de coton, du ruban adhésif, des ciseaux…, ont été saisis par les limiers.