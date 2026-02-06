Uploader By Gse7en
Fermeture des restaurants de l’UCAD : Le collectif des amicales menace de faire cesser les activités administratives du COUD

6 février 2026 Actualité

Dans un communiqué publié, ce vendredi, le collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est indigné de la fermeture des restaurants universitaires au sein du campus, ordonnée par le ministre de l’enseignement supérieur, Daouda Ngom.

Selon le collectif, cette décision intervient en pleine période d’examens, privant les étudiants de restauration. Face à cette situation, le collectif des amicales de l’UCAD indique avoir décrété une cessation des activités administratives du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et appelle le peuple sénégalais à témoigner de cette situation.

Le collectif accuse le ministre d’intimidation et de manque de responsabilité, et menace de passer à la vitesse supérieure si la situation persiste. Il réitère également son engagement et demande à sa base de se tenir prête.

