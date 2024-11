Festival des grillades: Le savoir-faire culinaire du Sénégal et de la Côte d’Ivoire exposé

Partager Facebook

La Côte d’Ivoire et le Sénégal exposent leur savoir faire culinaire à travers le festival des grillades tenu ce samedi. Première au Sénégal après 17 éditions en Côte d’Ivoire, ce festival promeut les ressources halieutiques et animales des deux pays.

Pour promouvoir les ressources halieutiques et animales, le Sénégal et la côte d’Ivoire ont co-organisé le festival des grillades à Dakar. Selon Eric Atta, commissaire général du festival, ce festival est plus connu plus à Abidjan et vue d’être déplacé à Dakar. » Après 17 éditions, il a été lancé à Dakar pour la première fois et on attend à 5 000 visiteurs », dit-il.

Et de poursuivre : » Ce festival participe du point de vue culturel et touristique avec ceux qui sont venus du pays et de la Diaspora. Mais, également sur les ressources animales et halieutiques avec toute la chaîne des valeurs ( poissons et viandes) ». Pour 2025, il annonce qu’il est prévu à Paris. » Au niveau des stands, nous avons déjà de l’engouement des personnes qui viennent passer des commandes pour la restauration et nous sommes plus ou moins satisfaits. C’est clair que cela va monter tout doucement.

Au niveau du temps, lorsque le sommet va baisser un peu, les populations seront beaucoup plus présentes », rassure t-il. Il souligne que dans le programme, il y a le volet culturel avec des DJ d’Abidjan, des artistes ivoiriens et sénégalais, également des DJ humoristes de Dakar. « C’est une fusion des deux cultures. Nous sommes venus en pays sénégalais. Donc, il est bien évidemment qu’on associe à ce spectacle-là des artistes même locaux », fait-il savoir.

Sur l’organisation de ce festival, le commissaire général souligne que lui et son équipe travaillent toute une année pour la préparation de l’événement. « Il n’y a pas d’improvisation. Tout est calibré en fonction des différents pays où nous partons », renseigne-t-il. Et d’ajouter : »Nous avons 15 exposants dont 3 restaurateurs depuis la côte d’Ivoire lauréats du festival de l’année dernière. Ils sont venus spécialement ici pour prouver ce qu’il y a de meilleur en Côte d’Ivoire, à Dakar ».

Pour la co-organisatrice de ce festival m, Maguette Diop, l’objectif de ce festival est d’être une passerelle entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal, renforcer des liens déjà séculaires, depuis le président Houphoued Bouani et Senghor. Après, c’est vraiment une exposition de notre street food culinaire et de notre savoir-faire culinaire. Parce qu’aujourd’hui, le Sénégal quand même est connu pour tout ce qui est street food. Quand on regarde la Pointe des Almadies, la Cour de Cassation, tout ce qui est dibi au Sénégal, qui est vraiment entré dans nos habitudes », dit-elle. Elle s’est réjouit de l’appui des autorités sénégalaises surtout des ministères concernés.

Ngoya NDIAYE