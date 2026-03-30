Fête du 4 avril: Vaste opération de sécurisation de la ville de Thiès

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Dans la nuit du 27 au 28 mars 2026, la ville de Thiès a été le théâtre d’une vaste opération de sécurisation menée conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie nationale, en prélude à la célébration décentralisée de la Fête de l’indépendance du Sénégal prévue le 4 avril.

Selon un communiqué de la Police nationale, l’intervention, supervisée personnellement par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s’est déroulée en présence des principales autorités administratives et sécuritaires de la région. Elle visait à renforcer la dissuasion et à neutraliser toute menace susceptible de perturber les festivités nationales.

Au total, 360 éléments ont été mobilisés, appuyés par treize véhicules d’intervention rapide. Le dispositif a reposé sur l’installation de sept check-points stratégiques et deux patrouilles mobiles sur les axes sensibles.

Les opérations de contrôle ont conduit à l’interpellation de 74 individus, principalement pour vérification d’identité, ivresse publique manifeste, vol en réunion et détention de stupéfiants. Sur le plan routier, 24 véhicules et 31 motos ont été mis en fourrière, 189 pièces administratives saisies et 573 000 F CFA d’amendes recouvrées, informe la Police nationale.