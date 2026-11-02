FIN DES NAVÉTANES : LE COMMANDANT THIOR DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE NIORO ADRESSE SES FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS AUX ACTEURS

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Au terme des activités du Championnat national populaire (CNP) dans les zones de Taïba Niassène, Gainte Kaye, Paoskoto, Dinguiraye, Darou Salam, Keur Gamou et Dabaly, le commandant de la brigade de gendarmerie de Nioro a tenu à adresser ses vives félicitations à l’ensemble des acteurs ayant contribué au bon déroulement des Navétanes. Cette reconnaissance intervient à l’issue de la finale départementale disputée ce dimanche 1er novembre 2026 au stade municipal de Nioro.

Au nom de la Gendarmerie nationale et en son nom personnel, l’Adjudant-chef Souleymane Thior s’est réjoui de la bonne tenue des compétitions dans l’ensemble de son secteur de compétence. Il a salué le travail du président de l’ODCAV de Nioro, Mandiaye Dieng, de la directrice départementale des Sports, Rockhya Sané, des présidents de zones, des dirigeants des ASC, des responsables de supporters ainsi que des populations des différentes communes.

Le commandant a également exprimé sa reconnaissance à la presse en ligne, aux influenceurs et aux acteurs de la communication, notamment Rip FM, Nioro TV, Radio Darou FM, News 24 Nioro, les journalistes sportifs et les communicateurs traditionnels. Il a aussi salué l’accompagnement des chefs de service locaux.

Dans son message, il a adressé ses remerciements aux autorités administratives du département de Nioro ainsi qu’aux autorités municipales de Prokhane, Taïba Niassène, Paoskoto, Darou Salam et Dabaly pour les moyens mobilisés en faveur de la jeunesse. Il a également apprécié les cadeaux et marques de reconnaissance offerts par les différentes zones.

Réaffirmant la disponibilité de la Gendarmerie nationale à accompagner les populations, l’Adjudant-chef Souleymane Thior a invité chacun à continuer d’œuvrer dans le respect de soi-même, des règlements et des lois de la République.

Il s’est enfin dit fier des populations du département de Nioro et des localités environnantes, tout en formulant des prières pour la réussite des prochaines activités. Son message s’est achevé par des vœux de bonne fête et un hommage à la nation : « Vive le Sénégal ! Vive le département de Nioro ! »

Cette adresse vient saluer une édition des Navétanes marquée par la mobilisation collective, l’engagement des acteurs et la préservation de la paix sociale.