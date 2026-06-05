Finances : Le plan de l’Etat pour lever 574 milliards de FCFA en 90 jours

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Les pays de l’Union économique et monétaire Ouest africain (Umoa) comptent lever 3176 milliards de FCFA sur le marché local des titres publics, du mois de mai à celui de juillet selon Seneweb.

En mai, l’objectif était de 1335.9 milliards de FCFA. En juin ce sera 860 milliards de FCFA et 980,5 milliards de FCFA en juillet.

Le Sénégal fait partie des trois pays qui veulent lever le plus de ressources durant la période. Le pays, en proie à une situation financière délicate, compte mobiliser 574 milliards de FCFA sur ce marché des titres.

Il vise 216.1 milliards de FCFA à travers les Bons assimilables du Trésor (BAT) et 357.9 milliards de FCFA sur les Obligations assimilables du trésor (OAT).

Pour mai, le total ciblé était de 84 milliards de FCFA. En juin, l’Etat du Sénégal vise le montant de 120 milliards de FCFA et en juillet 370 milliards de FCFA.

La Côte d’Ivoire, avec une prévision de 890 milliards de FCFA, reste le pays qui compte lever le plus de ressources durant ces trois mois. Il est suivi du Niger qui table sur 782.4 milliards de FCFA.