TO GO WITH AFP STORY BY Malick Rokhy Ba A sheep is displayed for sale on December 5, 2008 in Dakar ahead of Muslim feast Tabaski (Aid el Kebir). Sheep get sold for 70 000 francs CFA (106 euros), a double of a minimum monthly Senegalese salary. AFP PHOTO / SEYLLOU (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

Foire de Mbacké : Un mouton d’une valeur de 30 millions meurt en pleine présentation Le monde s’est effondré hier sur la tête de Salla Ndiaye, éleveur promoteur de la bergerie Baax- Yaay venu prendre part à la foire de l’Élevage organisée par « l’Association Nouveau Type d’Élevage de Touba ». En effet, alors que son mouton était donné favori pour gagner le trophée du plus grand mouton – espoir avec un record – hauteur de plus de 140 centimètres, ce qui devait arriver arriva. Au moment même où tout le monde s’étonnait de la beauté et de la taille de l’animal, ce dernier choisira de prendre congé de l’assistance. En effet, il s’est subitement affalé, restant raide par terre. Très assurément la bête agonisait. Sur le feu de l’action, son propriétaire comprit que l’irréparable allait se produire. C’est alors qu’il se précipitera à aller chercher un couteau pour l’achever. Interrogé par Dakaractu – Touba, Salla Ndiaye confiera que le mouton avait, malheureusement, été victime d’ une surcharge alimentaire. « Jusqu’à hier, j’ai refusé de le vendre à 30 millions », dira-t-il, la mort dans l’âme. Articles similaires Partager Facebook

