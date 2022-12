Fonds covid-19 : La restitution des deniers publics exigée

Le Président Macky Sall est acculé depuis la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds-Covid19. Les organisations de la société civile et l’opposition exigent la traduction devant les juridictions de tous ceux qui sont cités dans ce détournement de deniers publics. A cet effet, le secrétariat exécutif national (SEN) du Frapp dénonce le «carnage financier orchestré par le régime prédateur et assassin de Macky Sall, en jouant sur la peur et le désespoir des Sénégalais qu’ils ont volontairement amplifiés par une communication massive sur l’incertitude du jour d’après la pandémie de la covid ». Ces activistes avaient avisé que cette communication à outrance du gouvernement «couvrait des surfacturations, des détournements d’objectifs et des deniers publics, des marchés de complaisance etc.». Dans un communiqué reçu à « L’As », Frapp rappelle avoir tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il désigne par le concept de «corona-business». Au-delà des alertes, ajoute le document, le Frapp avait déposé une lettre de dénonciation à l’Ofnac le 17 avril 2020, contre Mansour Faye, le beau-frère du Président Macky Sall alors ministre du Développement Communautaire et le député Demba Diop Sy, Directeur général de la société UDE pour délit de favoritisme et conflits d’intérêts, dans le cadre de la distribution de l’aide alimentaire. A ce propos, des membres de Frapp avaient été auditionnés par l’Ofnac le mardi 25 août 2020. Aujourd’hui, se félicite le secrétariat exécutif de Frapp, la Cour des comptes confirme ce vol des ressources publiques.

Articles similaires