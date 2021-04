FOOTBALL: CINQ ÉQUIPES DE L’ÉLITE ÉLIMINÉES DE LA COUPE DE LA LIGUE

Cinq équipes de l’élite ont été éliminées du premier tour de la Coupe de la Ligue, qui a été bouclé ce lundi avec la large victoire (4-0) du Stade de Mbour aux dépens de Niary Tally. Avant l’équipe de Niary Tally, quatre équipes de l’élite ont été sorties de la course à la succession de Diambars, détenteur du trophée.

Il s’agit de l’AS Pikine, éliminée (0-1) par Renaissance de Dakar (ligue 2), de l’AS Douanes, sortie par la Linguère (2TAB3, 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations), du Casa Sports, battu par la Sonacos (4-2 après prolongations) et de CNEPS Excellence, vaincu par Génération Foot (0-1). Voici les résultats enregistrés : Thiès FC-DUC : 0-1 (après prolongations), Amitié FC-Ndiambour : 1-1 (3TAB4), Stade de Mbour-NGB : 4-0, AS Douanes-Linguère : 1-1 (2TAB3), Sonacos-Casa Sports : 4-2, Jamono-Demba Diop : 1-1 (4TAB2), Ej Fatick-Keur Madior : 0-0 (5TAB4), MPC-GFC : 0-0 (3TAB2), Renaissance-AS Pikine : 1-0, Port-USO : 1-3, Africa PF-Dakar SC : 1-2, CNEPS-GFoot : 0-1.