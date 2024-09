Football féminin: Hapsatou DIALLO, Première sénégalaise à jouer en Ligue des Champions

Partager Facebook

Hapsatou Malado Diallo a écrit une page de l’histoire du football féminin sénégalais en faisant son entrée en jeu avec Galatasaray face au Racing Football Club Union Luxembourg. Arrivée cet été en provenance d’Eibar, Hapsatou Malado Diallo a en effet disputé son premier match sous les couleurs de Galatasaray, ce mercredi.

Une rencontre face au Racing Football Club Union Luxembourg comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions féminine. L’attaquante de 19 ans est entrée en jeu à la place de Ebru Topçu (57e). Et avec cette première, l’ancienne joueuse de Baobab de Tamba, des Aigles de la Médina et de l’Union Sportive des Parcelles Assainies inscrit son nom dans la compétition. Elle devient en effet la toute première footballeuse sénégalaise à jouer un match de Ligue des Champions féminine.

L’histoire aurait pu être beaucoup plus belle si Malado avait marqué son penalty à la 80e minute. Partie remise. D’autant plus que Galatasaray s’est qualifié pour la finale du premier tour. Les filles de Metin Ülgen l’ont emporté 4-1 face aux Luxembourgeoises, avec notamment une passe décisive de Malado sur le quatrième et dernier but marqué par la Colombienne Catalina Usme.

En finale, Galatasaray jouera les Kazakhes du Biik Shymkent, qui se sont défaites des Bulgares du Nsa Sofia (3-0)