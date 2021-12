Football: L’As Monaco a viré son entraîneur Niko Kovac

Malgré la qualification en Europa League et la place aux abords du podium en Ligue 1, l’AS Monaco a décidé de remercier Niko Kovac. L’entraineur en a été informé ce jeudi et va prochainement publier un communiqué en ce sens, affirme RMC. Visiblement, l’échec lors des barrages de la Ligue des Champions n’est pas passé, et la situation ne s’est pas suffisamment arrangé aux yeux des dirigeants.

C’est une décision qui a mûri dans l’esprit des dirigeants monégasques depuis plusieurs semaines. Et qui est désormais irrévocable. L’AS Monaco a pris la décision de se séparer de l’entraîneur Niko Kovac (50 ans). Selon nos informations, le club de la Principauté a informé le technicien croate ce jeudi soir de cette volonté de changer d’entraîneur.

Ces derniers mois, Niko Kovac s’est éloigné de certains membres importants de son vestiaire comme son capitaine Wissam Ben Yedder. Son management et ses choix, pas toujours compris par ses hommes, l’ont fragilisé. Tout comme le manque d’ambition de son équipe, qui n’est encore jamais entrée dans le top 5 de Ligue 1 cette saison et qui n’a pas brillé face aux grosses écuries (défaites contre Marseille, Lyon, Paris, nuls contre Nice et Lille).

Le club de la Principauté a établi une short-list pour remplacer le technicien croate, sur le départ. Y figurent notamment Jesse Marsch, Paulo Fonseca et Philippe Clement. Même si le dossier s’annonce compliqué, le Belge est favori. Le technicien croate est le deuxième à prendre la porte en Ligue 1 en ce jeudi après Laurent Batlles à Troyes.