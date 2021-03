Football-US Gorée : Moussa Diatta prend les commandes de l’équipe

Le nouveau Coach de l’US Gorée, Moussa Diatta à signé un contrat de 2 ans et prend immédiatement fonction. L’ex-entraîneur adjoint de Malick Daf au Jaraaf rejoint le club insulaire où il avait déjà eu une expérience au début de sa carrière en 2004 et 2005 avec Dominique Coly. Moussa Diatta âgé de 42 ans qui est sorti de l’INSEPS est titulaire d’un diplôme de 3e degré, option Football et a connu différents clubs dans sa carrière : Port, GFC et Jaraaf avant de revenir au club de ses débuts.

Pour rappel l’équipe de l’US Gorée avait limogé son entraineur Sidath Sarr pour ‘’insuffisance de résultats’’. L’US Gorée, 13-ème et avant dernière du classement avec sept points au compteur a décidé de se séparer de son entraîneur, Sidate Sarr. ‘’Ce fut une décision très difficile à prendre parce que Sidate (Sarr), le coach de l’équipe, est considéré comme un membre de la famille. Mais nous avons patienté et finalement nous avons décidé de chercher le déclic en changeant d’attelage technique.