FORMATION ET EMPLOI A DISTANCE: Les TIC contribuent à leur développement

La 4e Edition de la Huawei ICT Compétition 2022 au Sénégal a enregistré 25 lauréats dont trois (3) bénéficient d’une bourse d’études complètes grâce au partenariat avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal et 20 stages seront octroyés aux autres, ainsi que de nombreux lots. Selon Pape Malick Ndour, Ministre de la Jeunesse de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, cette initiative est en parfaite cohérence avec l’objectif du plan Sénégal Emergent (Pse) en matière de développement du capital humain ainsi qu’avec la stratégie numérique 2025 mise en place par le chef de l’Etat. « Qui considère les TIC comme élément incontournable pour atteindre l’émergence économique», a-t-il dit.

Prenant la parole lors de cette cérémonie de récompense des jeunes talents sénégalais, Lionel LIU, Directeur Général de Huawei Sénégal revient sur le bien fondé de ce concours. «Huawei vise à fournir aux étudiants une plateforme pour rivaliser sainement et échanger des idées, améliorant ainsi leurs connaissances en matière de TIC et leurs compétences pratiques, ainsi que leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes adéquates et mises à jour», a soutenu M. Lionel LIU. Qui précise: «grâce au partenariat avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal, au soutien de nos partenaires opérateurs, Sonatel Orange, Free et Expresso, 3 bourses d’études complètes et 20 stages leur seront octroyés».

Pour le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, pendant la Covid19, les Tic ont permis aux étudiants de faire des cours. « Les Isep disposent des salles de cours pour la formation à distance. Nos pays doivent investir dans la formation professionnelle et l’éducation des jeunes après le bac. Le numérique a des offres pour le continent avec la révolution industrielle de tirer de meilleures parties économiques et sociales qui en découlent. Il est nécessaire de renforcer les liens entre les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur en permettant davantage aux entreprises dans leur organisation professionnelle », fait-il savoir.

De son avis, ce programme de Huawei permet de renforcer les capacités des étudiants en s’insérant dans le marché du travail pour contribuer à l’innovation en développant des applications innovantes au bénéfice de notre pays. Le numérique fait partie des secteurs innovants. L’incubateur national permet aux jeunes de s’insérer dans le monde du travail », renseigne-t-il.