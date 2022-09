Fortes pluies de ce samedi : le Plan Orsec prévient les automibilistes

Depuis près de 7 heures de temps et jusqu’au moment où ces lignes sont écrites (13h), la pluie continue de s’abattre (avec intensité qui plus est) sur une grande partie de la capitale sénégalaise.

Des routes ont été barrées, des voitures immobilisées et le courant s’en va et revient, preuve que même les installations de la Senelec et de l’état ne sont pas épargnées.

« Beaucoup de routes sont actuellement impraticables sur Dakar. Avis aux usagers d’éviter ces axes. Pour ceux qui n’ont pas l’impérieuse nécessité de sortir, prière d’attendre le retour à la normale de la situation. » C’est le message délivré par la cellule de communication du Plan Orsec alors qu’un orage s’abat sur Dakar depuis le début de la matinée