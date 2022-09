Fortes pluies : Le département de Kolda et de Médina Yoro Foulah sous les eaux

Suite aux fortes pluies enregistrées ces dernières 24 heures, le département de Kolda et de Médina Yoro Foulah ont été impactés par les eaux de pluies.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays a fini par séparer certains endroits. Dans la région de Kolda, le département de Médina Yoro Foula est désormais coupé de Kolda. Le pont qui reliait les deux départements a cédé face aux fortes pluies.

Une division qui est devenue source de profil pour les jeunes qui font traversé les gens moyennant 500 Fcfa. C’est sur des charrettes tirées par des ânes que les jeunes parviennent à faire traverser la population. Pourtant ce lundi, les services hydrologiques avaient signalé que les données collectées ce dimanche 21 août, indiquent une montée progressive des niveaux d’eau avec une forte probabilité de débordement.

Une alerte qui concernait principalement les fleuves Gambie et Sénégal. Quelques jours plus tard, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’eau et de l’assainissement a fait l’état de la situation d’abord au niveau du fleuve Gambie où des hausses ont été notées à Kédougou (19 cm) Mako (14 cm), Simenti (99 cm), Goulembou (9 cm.)

Pour ce qui est du fleuve Sénégal, Serigne Mbaye Thiam parle d’une hausse timide du niveau du plan d’eau qui a été notée avec des cotes d’alerte pas encore atteintes. Toutefois, il expliquera que la situation de la station hydraulique de Podor est à 48 cm de la cote d’alerte qui est de 500 cm, le niveau actuel est de 452 cm.