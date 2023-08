FOUNDIOUGNE : Le mouvement « JAPPO SOUXALI SUNU GOX » met en place une politique de souveraineté alimentaire pour une croissance inclusive

Au Sénégal, la souveraineté alimentaire constitue un enjeu crucial pour la croissance inclusive et le développement durable. En effet, le pays de Léopold Sédar Senghor est l’un des pays où le monde rural est plus touché par la faim et la malnutrition, malgré des ressources naturelles importantes. Le mouvement « JAPPO SOUXALI SUNU GOX » met en place une politique de souveraineté alimentaire pour une croissance inclusive.

Dans un contexte international marqué par des crises multiformes, parmi lesquelles une crise alimentaire mondiale et une inflation causées par la guerre en Ukraine et une hausse des cours des céréales qui rendent pressante la recherche de l’autosuffisance alimentaire en Afrique dont le Sénégal qui n’est pas épargné à ce phénomène. Selon le président du mouvement « Jappo Souxali Sunu Gox » dans la commune de Diagane Barka en l’occurrence Mouhamed Nazir Cissé face à la presse ce vendredi lors de la récolte des 8 hectares de maïs, a estimé que » l’agriculture hors saison (le maraîchage) peut être un moyen d’accroître la souveraineté alimentaire qui pourrait être une des clés de développement du Sénégal.

Cette agriculture contribuera sans conteste à la croissance inclusive en créant des emplois et en stimulant l’entrepreneuriat dans les zones rurales mais surtout En luttant contre l’immigration clandestine qui a déjà enregistré plus de 195 migrants dont 173 sénégalais selon les chiffres de l’organisation internationales des migrants (OIM) notés au 1er semestre 2023″ a t- il martelé. Notre structure pense que l’agriculture hors saison peut aussi favoriser la production et la transformation locales des denrées alimentaires, elle pourra permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leurs produits, de diversifier leurs sources de revenus et de contribuer à la création d’emplois dans les secteurs connexes si les autorités de ce pays mettent les moyens d’accompagnement par pratique et non par théorique de manière mécanique, ces avancées aideront à réduire la pauvreté en milieu rural et à promouvoir une croissance inclusive a rappelé M. Cissé.

Le second défi est l’urgence de s’attaquer à l’impact du changement climatique sur l’agriculture et la sécurité alimentaire au Sénégal d’où nous invitons l’État du Sénégal à donner beaucoup davantage à ce sous secteur de l’agriculture. Surtout à une collaboration plus étroite entre le gouvernement et les opérateurs économiques et le secteur privé dont nous sommes afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la résilience au Sénégal » a plaidé Mouhamed Nazir Cissé.