Fournitures Scolaires: L’Échange de Livres Scolaires

Chaque année, à l’approche de la rentrée scolaire, les parents d’élèves à Dakar se retrouvent confrontés à une réalité difficile : le coût élevé des fournitures scolaires, en particulier des manuels. Face à cette situation, l’émergence des échangeurs de livres scolaires apparaît comme une solution alternative.

Dakar, la capitale du Sénégal, connaît une population estudiantine en constante augmentation. Avec la montée des prix des livres scolaires, beaucoup de familles peinent à s’équiper pour la nouvelle année scolaire. L’échange de livres devient alors une avenue prisée, permettant aux élèves de bénéficier d’une éducation à moindre coût. Les échangeurs de livres sont des espaces, souvent informels, où les élèves peuvent échanger leurs anciens manuels contre d’autres. Ce système favorise la circulation des livres et permet de prolonger leur durée de vie.

Au parterre de Colobane nous retrouvons un bon nombre de parents et d’élèves venu pour échanger leurs livres sur place nous avons trouvé Awa Diop mère de famille explique le but de sa venue au marché : “ Nous sommes venus avec les enfants pour échanger quelques anciens livres car l’échange de livres nous permet d’économiser une somme significative mais si aujourd’hui mieux vaut acheter un livre que de l’échange car ça revient au même “ . Amadou un père de famille trouve que les livres sont devenus inaccessibles pour certains parents : “ Les livres deviennent plus accessibles pour les familles à revenu modeste, la période d’ouverture des est difficile pour nous parents mais échange des livres est devenu un luxe pour beaucoup de parents d’élèves “ .

Cheikh Wane un échangeur de livres nous explique les difficultés qu’il rencontre dans la gestion de leurs travail : “ L’absence d’une plateforme centralisée rend difficile l’organisation des échanges, les parents s’inquiètent parfois de la qualité des manuels échangés , il est nécessaire d’améliorer la sensibilisation pour que les parents d’élèves comprennent que tout est devenu cher nous ne pouvons faire qu’ augmenter le prix de l’échange “ .

L’échange de livres scolaires à Dakar représente une alternative prometteuse face à la hausse des coûts des fournitures scolaires. En rassemblant les parents, élèves, enseignants et communautés, cette pratique favorise non seulement l’accès à l’éducation, mais renforce également les liens sociaux. Pour maximiser son impact, il est essentiel d’améliorer la coordination, de garantir la qualité des livres échangés, et d’accroître la sensibilisation au sein de la communauté.