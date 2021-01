France: Diari Sow, la meilleure élève du Sénégal portée disparue

Diary Sow, meilleure élève du Sénégal deux années de suite et qui poursuit ses études à Louis LeGrand Paris est portée disparue.

Selon nos informations, elle n’a pas repris les cours depuis la rentrée des vacances de Noël, ce qui fait aujourd’hui 5 jours.

Son lycée a appelé à la résidence où elle vit, à Lourcine pour avoir de ses nouvelles. Après vérification, elle n’a pas été trouvée dans sa chambre.

De plus, on nous signale que l’ancien ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam a passé plusieurs coups de fils aux étudiants sénégalais avec qui elle partage la résidence, sans nouvelle. A l’heure où ces lignes sont écrites, les étudiants, la police, le gouvernement sénégalais et l’Ambassade s’activent à sa recherche.

Des étudiants sénégalais avaient d’ailleurs posté des tweets pour des SOS avant de les retirer. Nos sources indiquent que c’est le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger