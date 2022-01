French President Emmanuel Macron delivers a speech during a news conference on France assuming EU presidency, in Paris, France, December 9, 2021. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

France : Emmanuel Macron confirme qu'il « assume totalement » ses propos sur les non-vaccinés Emmanuel Macron a affirmé, vendredi 7 janvier, qu'il assumait « totalement » les paroles qu'il a prononcées dans une interview publiée mardi par le journal Le Parisien, où il affirme son envie d' « emmerder » les non-vaccinés, accusant certains d'entre eux de faire « de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan ». Dans une interview donnée au quotidien régional « Le Parisien » mardi, le chef de l'Etat affirmait vouloir « emmerder » les non-vaccinés. Le président de la République affirme qu'il était de « [sa] responsabilité de sonner un peu l'alarme ». Il a affirmé, ce vendredi 7 janvier, qu'il « assumait totalement » les paroles qu'il a prononcées dans une interview publiée mardi par le journal Le Parisien, où il affirme son envie d'« emmerder » les non-vaccinés, accusant certains d'entre eux de faire « de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan ». « il était de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme, c'est ce que j'ai fait cette semaine, pour que les choses puissent avancer encore plus rapidement. » Emmanuel Macron a également fait valoir sa « stratégie, qui est simple : vacciner, vacciner, vacciner », et argué que « c'est un mouvement complètement européen qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées ». « Je le dis avec beaucoup de volonté et de force : nous devons le faire pour l'ensemble de nos compatriotes qui font l'effort de se faire vacciner et qui, par l'irresponsabilité de certains autres qui, parfois par des choix assumés, sont contaminés », a-t-il argumenté. En plein débat sur la mise en place du passe vaccinal pour lutter contre la pandémie causée par le SARS-CoV-2, Emmanuel Macron avait clairement affiché ses intentions aux lecteurs du Parisien qui l'ont interrogé sur les non-vaccinés. « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie », avait-t-il notamment clamé.

