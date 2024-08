Frappe israélienne sur Zawaida: Au moins 18 morts dans le centre de la bande de Gaza.

Partager Facebook

Une attaque israélienne sur le centre de Gaza a tué au moins 18 personnes, dont une famille de 15 membres, ce samedi à l’aube, selon les autorités sanitaires.

La frappe a touché une maison et un entrepôt adjacent abritant des personnes déplacées à l’entrée de la ville de Zawaida, a-t-on appris auprès de l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, où les victimes ont été transportées.

« Abu Jawad était un grossiste bien connu qui faisait venir de la viande et du poisson de l’intérieur d’Israël. Il est connu en Israël. Cet entrepôt lui appartient. Il disposait de congélateurs pour la viande. Il avait l’habitude de vendre de la viande et du poisson aux gens et de leur donner des produits gratuitement. », a déclaré Abu Ahmed, un voisin légèrement blessé lors de l’attaque. « C’était un homme pacifique. Plus de 40 personnes étaient réfugiées ici. Jusqu’à présent, il y a eu 16 martyrs, dont des enfants et des mineurs. Tous des civils, une famille de civils », a-t-il ajouté alors que des personnes et un bulldozer étaient en train de fouiller et de déblayer les décombres.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal a confirmé la mort de ces civils dans la frappe aérienne qui a visé leur maison et des entrepôts adjacents à al-Zawayda .

Le responsable a identifié les victimes, dont neuf âgées de deux à 17 ans, comme appartenant à la famille Ajlah.