FUTURE MAMAN : Conseils pour une grossesse en Beauté

Si Bébé en préparation rime avec Béatitude, la grossesse, c’est aussi la révolution des hormones et sa cohorte de conséquences, certaines mirifiques, certaines autres beaucoup moins. Petit tour d’horizon pour s’assurer ces 9 mois avec le teint radieux, la peau douce, la jambe légère et la crinière pleine de vigueur. Bref, une grossesse épanouie et en Beauté.

Bouter les Boutons hors de mon visage!

Comme au plus fort de l’adolescence, certaines voient fleurir sur le visage, le décolleté, le dos des nuées de boutons, de comédons disgracieux, parfois inflammatoires et douloureux. En cause la poussée hormonale qui se répercute sous forme d’un excès de sébum. Pour autant, méfiance sur les produits à utiliser pendant la grossesse. Certains ingrédients, susceptibles de pénétrer et de nuire au développement de bébé sont à éviter : la plupart des huiles essentielles (Achillée, Menthe, Romarin, Persil…), des conservateurs (BHA et BHT, DMDM Hydantoin, Diazolidinyl urea, parabènes…), le rétinol (vitamine A), les nanoparticules…la liste est longue. A noter que certaines huiles essentielles seront bien tolérées à partir du 4ème mois de la grossesse : lavande, camomille, bois de rose, pamplemousse, mandarine, patchouli etc…mais toujours avec modération !Pour purifier sans agresser en toute sécurité :Lavez votre visage soir et matin avec un savon surgras ou un nettoyant doux et rincez à l’eau claire :Mousse Purifiante Inoy’a, Gel Nettoyant Unifiant Biolissime, Savon pureté Ametis, Pain Savon Aviela, Base Neutre Pour Gel Lavant Multi-Usage + huile de Coco Waam, Savon surgras Nuage de Coco NoireÔNaturel

Prévenir le masque de grossesse

Le masque de grossesse (mélasma de son nom scientifique) c’est l’ensemble de taches brunes qui viennent s’installer entre le 4ème et le 6ème mois de grossesse sur le front, les pommettes, les joues, autour de la bouche. En cause encore une fois les hormones. Si toutes les carnations sont touchées, le masque de grossesse est particulièrement visible sur les peaux mates et métissées.La meilleure solution, c’est la prévention. Protégez votre peau des UV avec un écran solaire. Même si l’ensoleillement vous semble faible, il est présent et agit sur une peau particulièrement sensibilisée. La synthèse de mélanine s’affole- bonjour le masque. Dès les premiers beaux jours, l’écran solaire est incontournable. Encore une fois, il est important de prendre en compte la composition. 2 ingrédients sont à éviter: l’oxybenzone et l’avobenzone.Fluide Solaire SUN’OYA®, Fluide Solaire SPF 50 Biolissime, Ecran Solaire SPF 50 CandèsSi vous avez négligé ces précautions restera le traitement unifiant anti-taches …après l’accouchement et à la fin de la période d’allaitement…….à bon entendeur…En attendant, la situation n’est pas désespérée. Camouflez……..avec les boons produits, nul n’en saura rien : Fond de Teint Haute Couvrance IMAN, Crème corrective IMAN.

Eviter les vergetures

Les vergetures sont causées par la rupture des fibres élastiques suite à une distension trop importante de la peau. Zones particulièrement à risque : le ventre, les seins, les fesses, les bras. Vous l’aurez compris, limiter l’apparition des vergetures, c’est assurer l’élasticité de la peau, bien l’hydrater, maintenir sa souplesse…Et limiter autant que possible la prise excessive de poids.Lavez sans dessécher : Gel Douche Corps & Cheveux SKINHAPTICS, Gel Douche Vanille & Coco Santé Family, Shea Butter Black Soap Aviela

Hydratez et adoucissez la peau sèche, protégez son élasticité : Huile de massage SKINHAPTICS, Huile Sèche SKINHAPTICS, Beurre Chanvre Karité Soin & Tradition, Chantilly de Karité Mangue La Kaz Naturelle, Chantilly de Karité Monoï La Kaz Naturelle.N’oubliez pas que la bonne hydratation de votre peau passe aussi par une alimentation saine et équilibrée, une bonne activité physique si vous le pouvez.

Garder la jambe légère

Pendant la grossesse, les jambes en prennent souvent pour leur grade. Mauvais retour veineux, pression excessive, elles pèsent une tonne ! Vous pouvez les soumettre à la douche écossaise – alternance d’eau glacée et d’eau chaude. Une aide appréciable : le massage avec le beurre Chanvre Karité qui facilite la circulation et apporte un soulagement appréciable.Prête pour cette incroyable aventure de donner la vie, épanouie et en Beauté ?

Une chevelure pleine de vigueur

La vie du cheveu passe par 3 phases successives : croissance, repos puis chute. Sous l’effet d’un équilibre hormonal spécifique de la grossesse, la phase de croissance est stimulée. Chez la plupart des femmes, plus nombreux, plus vigoureux, les cheveux tombent moins, la chevelure s’épaissit. A noter que l’équilibre hormonal étant parfois capricieux, certaines déplorent au contraire un cheveu terne et triste. Le besoin N°1 constant dans tous les cas : HYDRATER tout en évitant au maximum les traitements chimiques. Privilégiez les huiles végétales pures ou en mélange selon votre recette chouchou, le pur beurre de Karité. Et après l’accouchement, le paysage hormonal évolue…et les cheveux tombent. Inutile de se faire des cheveux, c’est normal et totalement prévisible. Ce que vous pouvez faire, pour renforcer les follicules et stimuler la repousse : le massage su cuir chevelu. Vous pourrez renforcer ce traitement avec la prise de compléments alimentaires compatibles avec l’allaitement :Curlista Cure de Kératine Végétale