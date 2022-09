G20 en Indonésie: Le ministre Amadou Hott participe aux réunions des Ministres Chargés du Développement

Le ministre Amadou HOTT, en charge de l’Économie, du Plan et de la Coopération a participé aux réunions des Ministres chargés du Développement du G20, organisées à Belitung en Indonésie, depuis le 7 Septembre. Des réunions qui ont aussi vu la participation d’organisations internationales comme la BEI, le FIDA, la BID et l’OCDE.

Participant aux réunions des ministres de l’économie du monde entier à Belitung , le ministre de l’économie Senegalais s’est réjoui de l’importance des thèmes qui étaient articulées autour de deux thématiques majeures : la progression dans la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD) par le renforcement de la résilience des pays face aux futures crises et la promotion de mécanismes de financement innovants, ainsi que et la redynamisation de l’engagement mondial en faveur du multilatéralisme pour la réalisation des ODD.

Ces réunions ont été l’occasion pou le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal de rappeler la montée de l’insécurité alimentaire et de l’inflation dans beaucoup de pays africains induite par la guerre en Ukraine, la persistance de la dégradation des conditions macroéconomiques découlant de cette conjoncture difficile ainsi que la nécessité de s’adapter au changement climatique pour mieux faire face à ses conséquences comme les fortes pluies à l’origine de graves inondations dans le monde.

Dans son intervention, il a ainsi préconisé un accès plus large aux financements concessionnels pour adresser ces défis, une synergie d’actions sur les PME pour densifier nos tissus économiques et la réalisation d’une transition énergétique juste et inclusive. Il a en outre exprimé le soutien de notre pays aux piliers de la feuille de route de la Présidence indonésienne du G20 relatifs notamment à la protection sociale adaptative et l’économie verte et bleue.

Enfin, partageant les orientations de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, le Ministre HOTT a insisté sur la nécessité et la pertinence d’avoir l’Union Africaine comme membre permanent du G20. Sans manqué de plaider pour plus de financements mixtes, la mise en œuvre effective des Droits de Tirage Spéciaux (DTS), plus de fonds de préparation de projets, et plus de volonté politique pour mobiliser les trillions de dollars nécessaires à la réalisation des ODD en Afrique. Selon lui ces mesures peuvent être mises en œuvre dans un délai rapide dans la mesure où les pays du G20 ont mobilisé en un temps record plus de 20 trillions de dollars pour lutter contre la Covid-19 et ses conséquences.

En marge de cette rencontre, le Ministre HOTT a tenu plusieurs séances de travail dans le cadre de la coopération bilatérale avec, notamment les délégations de l’Afrique du Sud, de la France, de la Corée du Sud et de l’Arabie Saoudite.

Avec la France, l’Allemagne et l’Union Européenne, les discussions ont porté sur le « Just Energy Transition Partnership » (JETP). L’occasion pour le Ministre HOTT de rappeler le plaidoyer de Son Excellence Macky SALL, Président de la République, pour l’intégration du gaz dans les énergies propres de manière durable et son utilisation dans ce partenariat, pour accompagner l’industrialisation et l’accès à l’électricité à conclu le ministre Amadou Hott.