GALSEN HIPHOP AWARDS: L’édition de cette année dédiée aux femmes atteintes de cancer 

Hip hop Awards récompense chaque année les meilleurs talents de la culture urbaine sénégalaise et Africaine. Initiée par le label Point Blank Prod, la cérémonie se tiendra ce mercredi. Selon le promoteur Youssou Doumbia, plusieurs artistes sont nominės dans différentes catégories et les meilleurs d’entre eux reçoivent des trophées. « L’objectif est de rassembler les artistes sénégalais et africains pour une cérémonie de fin d’année, participer à l’évolution et l’élargissement de la culture, renforcer et élever les compétences des artistes et leur permettre de marquer leur nom dans l’histoire, faire connaître la culture hip hop avec ses différents piliers et éduquer le public général sur le sens de la culture urbaine, faciliter les rencontres et les échanges entre Artistes », dit-il.

Il s’agit pour lui de faire émerger une nouvelle génération de leaders dans la culture hip hop Sénégalaise et Africaine. Mais également de sensibiliser en abordant des thèmes d’actualités. Il rappelle la précédente cérémonie du Galsen Hip Hop Awards 2023 a été un très grand succès et a reçu quatre générations du hip hop Sénégalais. » C’est la cérémonie la plus prestigieuse et la plus attendue de tous les médias, est également la seule à être diffusée en direct sur une chalne de sélévision, rassemblant plus de millions de personnes sur le territoire Sénégalais et accueillant la participation de 15 pays africains. C’est une occasion unique pour mettre en lumière sur le travail valeureux de nos partenaire », se rejouit-il. Il est prévu un atelier artistique qui est une résidence pour apprendre aux jeunes et ceux qui veulent fare carmière comment rester constant dans le milieu et faire une carrière sans faille.

« Le thème de notre 10e édition est le HIP HOP ROSE (le hip hop dédié aux femmes atteintes du cancer du sein). Nous organiserons une journée de dépistage une semame avant le jour et sensibilisera les artistes féminins à se mobiliser pour faire passer le message et ensemble qu’on puisse aider ces femmes qui en ont tant besoin », renseigne-t-il. Et d’ajouter : »Cette année le Galsen Hip Hop Awards dans sa 10 édition dédiera l’édition entière aux femmes atteintes du cancer ».A noter que des pionniers, des animateurs et des pages hip hop sur les réseaux sociaux qui font la promotion de la culture urbaine et du travail des artistes à travers leurs plateformes seront honorés. Les catégories en competition sont le meilleur album Solo, meilleurs groupe, meilleure mistape, meilleure vidéo, entre autres.

« La nouvelle catégorie cette année est la meilleure prestation artistes et 6 ont été choisis pour performer le soir de la cérémonie Simon, Nabashou, Magui, BM Jaay, Key Em Ti et Jozie. Et le pays invité est le Kenya. De l’avis du promoteur, cet événement participe au développement culturel du Sénégal directement mais aussi indirectement dans l’aspect conscient de la culture Sénégalaise à travers les lyrics, vidéos éducatives et surtout inspire le respect de la culture Sénégalaise. « Un pays comme le Sénégal, qui compte un grand nombre de jeunes, a besoin d’une animation culturelle régulière et fédératrice.

La pérennisation d’un programme comme le GALSEN HIP HOP AWARDS permettra, par ses retombées économiques et médiatiques, d’envisager la création de structures professionnelles, de répétitions et d’enregistrements. A l’heure actuelle le manque de moyens techniques brise les formations musicales surtout dans les régions éloignées du Sénégal, qui oblige ces jeunes à se déplacer sur Dakar, ce qui est un barrage financier pour beaucoup d’entre eux » soutient-il.

NGOYA NDIAYE