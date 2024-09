Gamou sous les eaux à Kaolack : La tête du maire Serigne Mboup réclamée…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Entre le maire de Kaolack Serigne Mboup et ses mandants, rien ne va plus. Des victimes des inondations viennent d’élever la voix pour réclamer le départ de l’édile de la capitale du Saloum.

A en croire Khalifa Wade: »Le Gamou s’approche à grands pas et une bonne partie des populations de Kaolack est toujours pataugent dans les eaux. Serigne Mboup reste les bras croisés, passif. Aucune initiative de sa part n’est faite pour les soulager les victimes de ce fléau. Ce qui est inadmissible. Il gère la municipalité de Kaolack comme une entreprise familiale. Serigne Mboup est le maire le plus incapable de l’histoire politique de notre Ville et ce, depuis 1917(date de la création de cette Commune).

Alors, il doit démissionner pour laisser la place à une délégation spéciale. En plus, il doit inviter la presse pour des excuses publiques à toutes les Kaolackoises et à tous les Kaolackois », a laissé entendre M.Wade. Le responsable politique à Kaolack, de corser la dose: »Serigne Mboup est un profitard. Il agit pour son propre salut. C’est un vrai capitaliste. On lui demande tout simplement de publier les appels d’offre des matériels qu’il a, récemment, achetés au nom de la Mairie. Il est une calamité pour Kaolack.

Il a lamentablement échoué sur toute la ligne. »

Khalifa Wade d’interpeller le duo Diomaye-Sonko: »Que le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko sachent que Serigne Mboup n’est pas un allié fiable, sûr. C’est un drame et toute liste qu’il soutiendra va connaître une cuisante défaite. Les populations de Kaolack leur demandent d’envoyer une mission d’audit du « Cœur de Ville » de Kaolack. Il ya de nombreux cafards. Il n’a rien apporté à Kaolack sinon faire main basse sur ses avoirs. Aujourd’hui, le marché central de Kaolack est sous les eaux. Il est un cadavre politique. Il a déçu tout le monde. Il se vante de son voyage avec le Président de la République et nous demandons ce que cela apporte à Kaolack ».

Au finish, Khalifa Wade invite tous les fils de Kaolack à s’investir pour apporter des solutions aux besoins prégnants des populations.