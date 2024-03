Gaza: La famine pourrait constituer un crime de guerre, déclare le chef des droits de l’homme de l’ONU

Cela a accru la pression sur Israël pour qu’il s’acquitte de ses responsabilités légales en matière de protection des civils palestiniens et pour qu’il permette à une aide humanitaire adéquate d’atteindre les personnes qui en ont besoin.

Le plus haut responsable des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a déclaré dans une interview à la BBC qu’Israël portait une responsabilité importante et qu’il existait un cas « plausible » selon lequel Israël utilisait la famine comme arme de guerre à Gaza. M. Türk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré que si l’intention était prouvée, cela équivaudrait à un crime de guerre.

Le ministre israélien de l’Economie, Nir Barkat, un haut responsable politique du parti Likoud de Benjamin Netanyahu, a qualifié les avertissements de M. Türk de « totalement absurdes – une chose totalement irresponsable à dire ». Comme ses collègues du cabinet, M. Barkat a insisté sur le fait qu’Israël laissait entrer toute l’aide offerte par les États-Unis et le reste du monde. Israël affirme que l’ONU ne parvient pas à distribuer ce qui reste une fois que le Hamas s’est aidé. Mais une longue file de camions chargés de fournitures humanitaires dont la bande de Gaza a désespérément besoin fait marche arrière du côté égyptien de la frontière avec Rafah. Ils ne peuvent entrer à Gaza que via Israël, après une série de contrôles complexes et bureaucratiques.

L’absence de fournitures adéquates a contraint la Jordanie, et maintenant d’autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, à larguer leur aide par voie aérienne le moyen le moins efficace d’acheminer des fournitures humanitaires.