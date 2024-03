Gaza: L’armée israélienne envoie des chiens-robots explorer les tunnels

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour explorer les tunnels creusés par le Hamas dans la bande de Gaza, Tsahal expérimente des robots-chiens militaires portant sur le dos de petits drones d’observation pour aller plus loin dans les galeries.

La guerre est toujours un accélérateur de technologie. C’est ce que montre encore une fois le conflit russo-ukrainien avec l’utilisation massive de drones aériens, terrestres et même d’armement robotisé. Alors que plusieurs armées testent des robots quadrupèdes, à l’instar de l’armée française, Israël les déploie en conditions réelles, mais expérimentales pour sa lutte contre le Hamas à Gaza.

Publicités

Ces robots-chiens ont été développés par Ghost Robotics en partenariat avec la société israélienne Robotican. Le modèle en question est le Vision 60. C’est le même type de robot qui avait été présenté armé d’un fusil d’assaut sur le dos.

Le robot quadrupède est robuste et il peut traverser tous les types de terrains, y compris le sable, les rochers et les collines et même des escaliers. Ces pattes lui apportent plus de polyvalence que les chenilles des drones tout-terrain.

Un drone sur le dos

Pour l’armée israélienne, l’objectif est d’éviter les pertes humaines au contact des combattants du Hamas ou de zones piégées.

Le drone peut se déplacer dans les bâtiments et surtout évoluer dans les tunnels creusés sous la bande de Gaza. Il est capable de détecter une présence humaine, ou de mener une mission d’exploration pour déceler des engins explosifs afin d’éviter d’exposer des troupes au danger.

Pour encore plus de polyvalence, le robot porte un drone, le Rooster qui est développé par Robotican. L’aéronef qui sert aux missions de reconnaissance, peut aussi évoluer dans les souterrains. Avec son endurance, il permet d’aller plus loin et plus vite que le robot-chien en s’enfonçant dans les galeries.

L’appareil est protégé par une cage pour éviter de s’écraser s’il heurte des obstacles ou les parois des tunnels.