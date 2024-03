Gaza : Les nouvelles restrictions d’Israël à l’UNRWA sont « une mauvaise décision » (Coordonnateur de l’ONU)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les restrictions actuelles d’Israël et sa nouvelle interdiction des livraisons d’aide par la plus grande agence des Nations Unies sur le terrain dans la bande de Gaza ont déjà de graves conséquences, a averti le Coordonnateur intérimaire de l’ONU dans le territoire palestinien occupé.

Dans la foulée de l’annonce faite dimanche par Israël qu’il n’approuverait plus les expéditions d’aide vers le nord de Gaza par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, le Coordonnateur de l’ONU, Jamie McGoldrick, a mis en garde contre les pénuries alimentaires catastrophiques actuelles et la faim croissante dans l’enclave, tout en proposant des solutions rapides pour éviter une famine imminente.

Publicités

« Toute interruption d’un approvisionnement alimentaire déjà très fragile est une mauvaise décision », a-t-il déclaré à ONU Info. « Nous avons constaté une diminution de 70% de la capacité des gens à subvenir à leurs besoins », a-t-il dit, soulignant que le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publié la semaine dernière montrait une famine imminente et une détérioration des taux de malnutrition en particulier dans le nord de l’enclave.

La situation s’aggrave dans le nord

Avant la guerre, environ 700 camions livraient chaque jour des biens commerciaux et humanitaires à Gaza pour répondre aux besoins des 2,3 millions d’habitants, mais aujourd’hui, 250 camions d’aide entrent à Gaza « dans les bons jours », et dans le nord, la situation est pire, a souligné le Coordonnateur de l’ONU.

« Nous avons de la chance de pouvoir faire arriver entre 10 et 15 camions à tout moment sur une période de deux jours », a-t-il dit. « Nous avons eu des conversations avec Israël pour voir si nous pouvons trouver un moyen de contourner cette situation et pour voir si nous pouvons acheminer les camions dont nous avons besoin chaque jour vers Gaza ».

Entre-temps, le flux de l’aide entrant dans l’enclave est géré par les principaux acteurs humanitaires le Programme alimentaire mondial (PAM), l’organisation non gouvernementale World Central Kitchen et l’UNRWA aux côtés de groupes tels que le Catholic Relief Services, a-t-il expliqué, mais il en faut bien davantage pour satisfaire une population qui a de plus en plus faim de jour en jour.

« Nous pouvons satisfaire tous les besoins »

Le système israélien d’inspection ne peut gérer qu’un maximum de 250 camions par jour, et pour l’instant, seuls les points de passage de Rafah et Kerem Shalom sont opérationnels. À moins que davantage de couloirs ne soient ouverts, de la Jordanie au port d’Ashdod, « nous n’arriverons jamais à atteindre les 700 camions » nécessaires quotidiennement à Gaza.

« Nous pouvons satisfaire tous les besoins qui y sont requis, mais cela signifie qu’Israël doit autoriser l’ouverture de ces [points d’entrée], et qu’il doit également autoriser des heures de travail plus longues à Kerem Shalom », a déclaré M. Goldrick. Mais pour l’instant, la situation « ne semble pas aller dans la bonne direction », a-t-il estimé, notant que le rapport de l’IPC sur la famine indique que l’approvisionnement actuel ne fonctionne pas. « Nous n’en fournissons pas suffisamment pour franchir le cap », a-t-il déclaré. « Nous devons faire davantage pour y parvenir ».