Gaza: L’ONU condamne des frappes israéliennes meurtrières contre une école

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Plusieurs hauts responsables des Nations Unies ont condamné samedi des frappes israéliennes contre une école transformée en refuge pour des centaines de personnes déplacées dans la ville de Gaza, causant la mort d’au moins 93 personnes et en blessant des dizaines d’autres.

Samedi, vers 4h30 du matin, pendant la prière de l’aube, une mosquée située à l’intérieur de l’école Al Tabaeen a été frappée par l’armée israélienne « au moins trois fois », a déclaré dans un communiqué le bureau du Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU (HCDH) dans le territoire palestinien occupé,

Ces frappes ont été « menées avec un mépris apparent pour le taux élevé de décès de civils », a dénoncé le bureau du HCDH, alors qu’un premier bilan a indiqué que les frappes ont tué au moins 93 Palestiniens, dont 11 enfants et six femmes.

Les écoles ne doivent pas être une cible

Les écoles, les installations de l’ONU et les infrastructures civiles ne doivent pas être des cibles, a réitéré Philippe Lazzarini, chef de l’Agence des Nations Unies pour es réfugiés palestiniens, l’UNRWA, dans un message publié sur les réseaux sociaux samedi matin. « Une nouvelle journée d’horreur à Gaza, une nouvelle école touchée et des dizaines de Palestiniens tués, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées », a-t-il déclaré, ajoutant que les parties au conflit ne doivent pas utiliser les écoles et autres installations civiles à des fins militaires ou de combat et doivent, à tout moment, protéger les civils et les infrastructures civiles.

« Il est temps que ces horreurs qui se déroulent sous nos yeux prennent fin », a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas laisser l’insupportable devenir une nouvelle norme. Plus cela se répète, plus nous perdons notre humanité collective ».

21e frappe contre des écoles depuis juillet

La majorité des victimes des frappes de l’armée israélienne de samedi semblent avoir été à l’intérieur de la mosquée en train d’accomplir leurs prières, a rapporté le HCDH. Des dizaines d’autres auraient été grièvement blessées, principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Il s’agit au moins de la 21e frappe contre une école, chacune servant d’abri, que le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a enregistrée depuis le 4 juillet. Ces frappes ont fait au moins 274 morts, dont des femmes et des enfants.

Les écoles sont souvent le « dernier recours » pour s’abriter

Le Haut-Commissariat a déclaré que ces attaques systématiques contre les écoles ont eu lieu dans un contexte où la plupart de la population de Gaza a été déplacée tandis que l’armée israélienne continue de faire exploser des bâtiments résidentiels et de restreindre l’entrée et la distribution de l’aide humanitaire.

Les Gazaouis déplacés à l’intérieur de l’enclave sont confrontés à une « horreur indescriptible » après 10 mois d’hostilités, notamment de multiples déplacements forcés, la propagation rapide des maladies et le déni continu de l’accès aux besoins fondamentaux de la vie, a déclaré le HCDH. « Pour beaucoup, les écoles sont le dernier recours pour trouver un abri et un accès éventuel à la nourriture et à l’eau ».