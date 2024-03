Gaza: Washington présente à l’ONU un projet de résolution de « cessez-le-feu immédiat »

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi un nouveau bilan de 31 988 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le dernier bilan comprend au moins 65 morts au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué du ministère, qui fait état de 74 188 blessés en plus de cinq mois de guerre.

Israël dit avoir tué « plus de 140 » combattants dans le complexe hospitalier al-Chifa de Gaza

L’armée israélienne a indiqué jeudi avoir tué « plus de 140 » combattants palestiniens dans la zone de l’hôpital Al-Chifa de la ville de Gaza, sur lequel il a lancé une opération lundi avant l’aube. « Depuis le début de l’opération, plus de 140 terroristes ont été éliminés dans la zone de l’hôpital », a-t-elle indiqué dans un communiqué, en précisant que plus de 50 avaient été tués au cours de la dernière journée de combats.

Les États-Unis vont appeler l’ONU à un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza, annonce Blinken