Gestion des déchets: Promoged implique les journalistes dans le combat

La gestion des déchets est l’engagement de Promoged qui utilise ses forces, en collaborant avec la presse pour sensibiliser les populations par rapport aux efforts qui ont été faits dans ce sens. Une rencontre a été initiée pour définir des stratégies de collaboration avec les journalistes qui vont servir de relais pour véhiculer la bonne information.

Des efforts qui vont améliorer les conditions de vies des populations à travers tout le Sénégal. Un atelier a été organisé pour l’élaboration d’une feuille de route. Force est de constater que l’Etat du Sénégal, après le rétablissement des Collectivités territoriales dans leurs compétences, en matière de gestion des déchets solides municipaux, a mis en place le Programme national de Gestion des Déchets (PNGD) qui vise à accompagner les autorités locales pour l’amélioration du cadre de vie et la réponse à une forte demande sociale, en matière de création de richesses et d’emplois. Un programme qui s’insère dans deux matrices d’orientation économique et politique majeures. Il s’agit du Plan Sénégal émergent (PSE) et l’acte trois de la décentralisation, notamment dans la vision du chef de l’État pour construire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable avec une territorialisation effective des politiques publiques.

Et l’Etat du Sénégal, avec le soutien de la Banque mondiale, de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence Espagnole pour la Coopération internationale au Développement (AECID) et la Banque Européenne d’investissement (BE), a initié la deuxième phase du PNGD, à travers le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED) qui est en train d’user ses forces pour matérialiser cette option, en impliquant les journalistes dans le combat qui commencera d’abord par la sensibilisation.

Le Promoged vient donc compléter les acquis du Projet de Gestion des Déchets Solides Urbains et cette deuxième phase cible spécifiquement le Pôle Dakar avec un vaste programme de mise en place d’infrastructures dans les Pôles de gestion des déchets : le Pôle Dakar, le Pôle Thiès, le Pôle Saint-Louis et Région de Matam et le Pôle Casamance (Région de Sédhiou, Région de Ziguinchor et Région de Kolda). La mise en œuvre et la coordination générale du PROMOGED sont assurées par l’Unité de Gestion du Projet (UGP), coordonnée par un Directeur. Plusieurs points ont été abordés avec la presse lors de cette rencontre qui avait été tenu dans la banlieue Dakaroise pour élaborer une feuille de route. Des engagements avaient encore été pris de la part des deux parties.

Relais de communication

Dès lors, il devient judicieux de trouver des relais de communication pour garantir la fiabilité tant dans le contenu que dans le schéma de transmission d’où la volonté manifeste de se collaborer avec des journalistes, des communicant(e)s et autres professionnels des médias dans la banlieue du fait de la mise en œuvre du projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss. En effet, ce dernier est l’un des sous projets phares du PROMOG£ED. Vu son importance et son caractère sensible, il est opportun de partager des informations clefs avec l’ensemble des parties prenantes aux fins de communiquer de manière efficace et pertinente. A cet effet, une rencontre a été initiée par la Directeur avec des représentant{e)s d’organes de média (télés, radios, chaîne youtube, presse en ligne) pour dessiner les contours d’une éventuelle collaboration. À l’issue de cette rencontre, il est retenu de tenir un atelier au sortir duquel le réseau sera mis en place. D’après le directeur de Promoged, « l’objectif de la rencontre c’est de définir un cadre d’échange et de collaboration avec les journalistes et communicant(e)s de la banlieue afin qu’ils soient des relais de communication sur les efforts que la structure dont il dirige est en train de faire dans ce sens. Il s’agira encore de faire connaître le PROMOGED aux journalistes et communicant(e)s de ia banlieue, pour en effet élaborer une feuille de route de la collaboration, de mettre aussi en place le réseau des journalistes et communicant(e)s du PROMOGED de la banlieue. À la sortie, les journalistes et communicant(e)s de la banlieue, d’une port, comprendront davantage le PROMOGED et ses termes usuels avant de mettre en place un réseau et une feuille de route leur permettant d’animer leur réseau, de booster la visibilité et le déroulement du projet. L’activité comporte deux phases, notamment la mise en place d’un comité d’organisation composé de dix (10) membres qui se réunira pendant trois (03) jours à Dakar, puis d’un atelier résidentiel de trente-neuf (29) participants durant trois (03) jours à Saly Portudal. Les séances se tiendront en mode résidentiel et en derni-pension du 17 au 19 février 2023. L’arrivée des participants qui seront accueillis par le comité d’organisation, est très définie. Les représentants des associations des journalistes seront de la partie sans parler des services de communication du Promoged. Il y aura le Directeur – Expert communication – Expert communication junior – CTR, l’attachée de presse, le responsable unité sociale, le responsable unité environnementale et plusieurs composantes. Il sera question de présentation du Promoged après la mise en place, l’élaboration d’une feuille de route et la signature de convention avec les participants visant à matérialiser la collaboration. Beaucoup de décisions vont être prises. La presse va devoir montrer son savoir à travers ses productions concernant cette rencontre qui sera initiée par Promoged qui se charge de la gestion des déchets. Il faut dire que Promoged est en train d’user ses forces pour jouer un véritable rôle pour améliorer le cadre de vie des populations à travers tout le Sénégal. C’est la raison de l’implication des journalistes dans les combats.

Sada Mbodj